Gradonačelnik Stevan Bakić obišao pacijentkinju kojoj su psi lutalice naneli višestruke povrede

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić posetio je danas u Opštoj bolnici povređenu N.P. (55), kojoj je u utorak, 16. februara 2021. godine, u ulici Senćanski put, u ranim jutarnjim časovima, čopor pasa lutalica naneo višestruke telesne povrede. Nakon razgovora sa povređenom gradonačelnik Bakić je rekao da se nemili događaj napada pasa lutalica dogodio na parking zgrade suda i ustanove „Kuće zdravlja“ prilikom njenog dolaska na posao, kao i da je povređena N.P. trenutno u dobrom stanju, da se oseća dobro.

On je izrazio zabrinutost i povređenoj sugrađanki iskazao spremnost grada da pomogne u svakom obliku koji joj bude potreban.

„Ovaj događaj nas je sve zabrinuo i iskazali smo spremnost da povređenoj u ovom nemilom događaju pomognemo gde god bude potrebno. Grad Subotica ulaže dosta u rešavanje kompleksnog problema pasa lutalica, izgrađen je novi azil, ulaže se u projekat sterilizacije i obeležavanja, ali nažalost, i pored svog uloženog truda dešavaju se ovakve stvari“ , istakao je gradonačelnik Stevan Bakić.

Prema izveštaju JKP “Čistoća i zelenilo”, koji je o ovom događaju dostavljen gradonačelniku, na potezu od Trga Lazara Nešića do Migrantskog centra nadležna Služba „Zoohigijene“ intervenisala je deset puta od 1. januara ove godine do 16. februara.

„Nažalost postoji pravac koji je teško kontrolisati, iza „Kuće zdravlja“, prema teretnoj stanici je ogroman prostor u šipražju nedostupan za čoveka, odnosno za više ljudi, da bi se prostor prečešljao“, objasnio je gradonačelnik Bakić.

On je apelovao na sugrađane da nastave da obaveštavaju službe o kretanjima pasa lutalica, da ne preduzimaju ništa, da to ostave službama kao i na vlasnike ljubimaca da ih ne napuštaju, jer time ugrožavaju druge i krše zakon. On je apelovao i na pravna lica da veće prostore, poput magacina i skladišta dobro obezbede kako psi lutalice ne bi nalazili utočište u tim objektima.

Radoslav Vukelić, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj pridružio se apelu gradonačelnika na vlasnike pasa da čuvaju svoje ljubimce i da ih ne uzimaju iz hira, koje nakon određenog vremena izbacuju na ulicu.

„U jednoj akciji koja je sprovedena krajem 2019. i početkom 2020. godine radnici Službe za inspekcijsko-nadzorne poslove i Službe „Zoohigijene“ obišli su 736 domaćinstava, u 536 je pronađen kućni ljubimac, a samo 180 njih je čipovano i svega 91 vakcinisano. Ovi podaci na malom uzorku govore koliko je ovo drastičan problem“, naglasio je Radoslav Vukelić.

U narednom periodu, istakao je, početni zadatak biće da se sprovede vakcinacija i čipovanje kućnih ljubimaca, kako bi se obezbedila kontrola, jer reprodukcija pasa kada su pušteni je izuzetno velika, kao i opasnost od ujeda i prenosa različitih zoonoza i bolesti.

„U 2019. godini Grad Subotica je žrtvama pasa lutalica isplatio oko 7,1 milion dok je u 2020. isplaćeno oko 3,3 miliona dinara. To su ogromni iznosi koji bi trebali da nas opomenu na odgovornije ponašanje prema kućnim ljubimcima“, dodao je Vukelić.

Doktor Slobodan Puškar, direktor Opšte bolnice Subotica rekao je da je pedesetpetogodišnjoj pacijentkinji N.P. od dolaska u bolnicu pružena sva neophodna medicinska pomoć.

„Pacijentkinja je stabilnog zdravstvenog stanja. Povrede nisu bile opasne po život i u toku je dalje lečenje i zbrinjavanje. U narednih nekoliko dana pacijentkinja će biti otpuštena na kućno lečenje, nakon čega će se ambulantno sanirati posledice povreda. Moram da naglasim da se ovakav stepen povreda koji zahteva hospitalizaciju izuzetno retko dešava. U prethodne četiri godine nismo imali nijednu hospitalizaciju neophodnu nakon ujeda pasa“, rekao je dr Slobodan Puškar.

