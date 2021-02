ON JE ZASLUŽAN ZA OBNAVLJANJE BEGEČKE JAME!

Milan Matović čuvar je zaštićenog područja “Begečka jama”, koji svoj posao obavlja predano i odgovorno. Za godinu i po dana, koliko radi na ovom području, Milan je uveo prekopotreban red i disciplinu među pecarošima, a najveći pokazatelj uspešnosti njegovog rada je obnovljen i dupliran riblji fond Begečke jame.

foto: Samo Novi Sad

“Pa riblji fond se znatno oporavio zato što je ovde bilo rađeno malo sa mrežama, bilo je ribokradica, ali to smo sveli na minimum. Na Begečkoj jami je za zadnjih godinu ipo dana podignuto kilometar i 850 metara mreže” - rekao je Milan.

foto: Samo Novi Sad

“Glavna zaduženja su mi obilazak Begečke jame koja je 380 hektara, šuma, životinjski svet, biljni svet i naravno riba. Znači obilazak pecaroša i obilazak terena. Ide se od pecaroša do pecaroša, proveravaju se godišnje i dnevne dozvole i proverava se ulov, naravno. Moramo da proveravamo da ne bi nosili ribu ispod mere i od ove godine je svako od pecaroša upoznat da je dozvoljeno pecanje ribe do 5kg, znači plemenitih vrsta 3 ribe ili do 5kg, sme da se odnese sa jame. Ostalo sve u principu se vraća. Dešavalo se ranije da odnesu sve što upecaju, sada se malo probudila svest kod pecaroša, vratili su se pravi pacaroši na vodu, tako da za sad se poštuje to vraćanje, naravno uvek postoji neko ko i odnese, ali to je u vrlo malom procentu” - dodao je čuvar zaštićenog područja.

foto: Samo Novi Sad

Zbog stalne prisutnosti i predanosti svom poslu, meštani su Milana mnogo zavoleli te su mu i oni postali saradnici i rado mu dojave ako primete neke nepravilnosti na vodi. U slučaju dojave ovaj čuvar nekada radi i po dve smene, a sve to sa jednim ciljem - očuvanje prirode.

foto: Samo Novi Sad

“Da bi se bavili ovim poslom morate voleti to što radite. Ako ne volite i ako radite, što bi se reklo podmoranje, od te priče nema ništa. Prvenstveno da volite to, da volite ribu, da volite prirodu i to je to” - izjavio je Matović.

foto: Samo Novi Sad

Kako Milan navodi kažnjavanje pecaroša mu je uvek padalo teško. Njegove metode su nešto drugačije i imaju za cilj da probude svest ljudi i nauče ih ponašanjem na vodi.

foto: Samo Novi Sad

“Ja sam tu godinu ipo dana, nikog nisam kaznio. Pokušavamo da delujemo malo drugačije na pecaroše, da pokušamo da probudimo njihovu savest, da ne bi trebalo da se radi to što se radi, pogotovo zato što dolaze sa roditeljima i deca, isto pecaju, pa da naučimo te mlađe generacije da nam ostane ribe, da i oni imaju da pecaju.”

1 / 4 Foto: Samo Novi Sad

“Prvenstveno mislim da svako treba da krene od sebe. Budi ti ispravan na vodi, pa će biti i drugi. Da ne bude "ja sam odneo ovo, on je odneo ono", budi ti ispravan, kreni od sebe, za ostalo ćemo mi rešavati drugačije i to je to. Nadam se da i drugi ribočuvari isto to rade, u principu neka svako čuva svoju vodu” - izjavio je Milan za Samo Novi Sad.

Kurir