OPREZ! AKO VAM STIGNE OVAKVO PISMO, OBAVEZNO ODGOVORITE: Prevaranti koriste rupu u zakonu da pljačkaju NA METI NAROČITO SELA

Gornji Milanovac – Nije prošlo ni mesec dana od kad je Srbiju obišla vest o veterinarima koji moraju na sud jer advokatima iz Beograda nisu odgovorili na informaciju od javnog značaja da li su platili struju, a u selima Gornjeg Milanovca ponovila se ista priča.

Izvesna žena iz Ćićevca, kao fizičko lice poslala je na adresu predsednika mesne zajednice Polom, Peru Petroviću, dopis u kom traži odgovore na pitanja o stepenu njegovog obrazovanja i mestu gde je završio školovanje, a sve na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

„Kad sam primio poštu i otvorio je, odmah mi je bilo sumnjivo zašto neku ženu iz Ćićevca zanima moje školovanje, jer ona sigurno ni ne zna gde se moje selo nalazi. Hteo sam da bacim taj papir, jer mi je bio potpuno nevažan, ali onda sam se setio slučaja sa veterinarima i rešio sve da proverim. Rečeno mi je da se te prevare poslednjih meseci učestalo ponavljaju, naročito su na meti sela i njihovi meštani. Zato sam odgovorio i vratio poštu nazad. “, rekao je za RINU Petrović.

Međutim, on nije jedini koji je dobio pošiljku sa identičnom sadržinom, jer je ona stigla i na adrese njegovih kolega iz obližnjih sela.

„Predsedniku mesne zajednice Ručići isto pitanje je stiglo, ni on nije hteo da odgovori jer je smatrao da je neka greška i beznačajno. Zato apleujem na sve ljude kojima stigne dopis u kojima se traže informacije od javnog značaja da odgovore, jer u suprutnom ako to ne učine u zakonskom roku od 15 dana, moraće da plate velike novčane kazne. Mesne zajednice ne spadaju direktno u organe javne vlasti, ali u širem smislu to predstavljaju, jer vrše javna ovlašćenja, pa su po osnovu toga u obavezi da odgovore“, kaže Petrović.

foto: RINA

Sporna pitanja stigla su i na adresu JKP u opštini Gornji Milanovac, jer iako su informacije o radu ovog preduzeća objavljene na zvaničnom sajtu, na portalu opštine, prema zakonu fizičko lice, organizacija ili nevladina organizacija imaju pravo da isto to pitanje postave i da zahtevaju odgovor u pisanoj formi.

„Pitanja ne postavljuju lica iz Gornjeg Milanovca, čiji bi bio interes da saznaju neke informacije iz lokalne samouprave. Ovakvi dopisi šalju se cirkularno i pitanja se upućuju bez nekog reda bilo kojoj instituciji da bi se prekršio rok određen zakonom i da se kroz sudski postupak nadoknade troškovi. Smatram da je ovo jedan od načina na koji advokati zarađuju, dok su sudovima vezane ruke, jer ne ustanovljavaju činjenicu i ne bave se time kakva su pitanja postavljena i da li su zaista od javog značaja, već samo proveravaju da li je zakon prekršen ili nije, a svakim izostankom odgovora ili ne dostavljanjem na vreme zakon je svakako prekršen“, izjavio je predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević.

Povodom ovog slučaja kontaktirana je žena iz Ćićevca, koja je potvrdila da je poslala dopis predsedniku MZ Polom, ali na dalja pitanja nije želela da odgovara već je prikinula vezu.

(Kurir.rs/RINA)

Kurir