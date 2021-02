KRITIČNO I U KRAGUJEVCU: Porast zaraženih srednjoškolaca, struka navija za POOŠTRAVANJE MERA (KURIR TELEVIZIJA)

Kragujevac i Šumadija beleže rast broja zaraženih korona virusom, a struka kaže je primetan skok u broju zaražavanja mladih i da nema vremena za opuštanje. Dr Predrag Sazdanović, direktor Univerzitetskog Kliničkog centra navodi da su pre deset dana imali 15 odsto pozitivnih na ukupan broj testiranih, dok je sada taj procenat dostigao 25. "To je već ozbiljan broj i očekujem da će republički Krizni štab da pooštri mere", izjavio je on. Mesta na kojima je došlo do inficiranja su ski centri i ugostiteljski objekti, a primetan je porast zaraženih u populaciji srednjoškolaca.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir