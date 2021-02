NAJAVLJEN PROTEST GRAĐANA TRŠIĆA: Ko krije vozača koji je kolima ubio Ivanku Mićić

Prošlo je 25 dana od saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubila Ivanka Mićić (62) iz Tršića, a još uvek nema zvaničnih informacija ko je upravljao vozilom kojim je nesrećna žena udarena. Kako je tada potvrdila policija, ona je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 28. januara, oko 20:15, na putu Loznica - Tršić, kada je dok je pešačila prema svojoj kući udario vozilom za sada nepoznati vozač koji se sa mesta događaja udaljio u nepoznatom pravcu. Ko je bio za volanom zvaničnog odgovora još nema i zbog toga su nezadovoljni meštani, komšije, prijatelji, zabrinuti sugrađani nastradale Ivanke za sutra, u 12 časova, najavili protestni skup ispred zgrade Osnovnog suda u kojoj je i Osnovno javno tužilaštvo (OJT). Oni u pozivu preko fejsbuka - ‘’Mesna zajednica Tršić - zvanična stranica’’ kažu - ‘’ Strpljivo smo čekali više od tri nedelje, ali nadležni organi nisu preduzeli ništa da odgovorne za smrt, naše Ivanke, privedu pravdi. Zbog toga smo rešili da idemo korak dalje i na miran, civilizovan način iskažemo podršku unesrećenoj porodici i bližnjima’’. Najavili su i kraću protestnu šetnju, kako bi ‘’pokazali da nas ima više od onih koji su pomislili da su nedodirljivi’’. Ivankina ćerka, Mirjana Mićić kaže da su je mnogi zvali da se organizuje protest, a da ih je ona smirivala verujući u pravosuđe.

" Znam da policija radi i dan i noć, a verovala sam da i pravosuđe radi kako treba. Međutim, lozničko OJT oglasilo se tek 12. februara saopštenjem da u ‘’cilju interesa istrage nije u mogućnosti da pruži detaljnije informacije u vezi ovog događaja’’. Bila sam 10. februara kod v.f. javnog tužioca Mladenke Manojlović da vidim dokle se stiglo u slučaju, a ona je rekla da se radi ‘’po hitnom postupku’’. Pitala sam ako je vozilo locirano 2. februara, 3. prebačeno za Loznicu, da li je do tada, desetog februara, izdata naredbu za njegovo veštačenje i dobila odgovor da to nije lako, da treba organizovati ljude. Policija radi, ali nema podršku Tužilaštva. Tražiću u sredu prijem u OJT i odgovore na pitanja koja sam postavila u predstavci upućenoj Višem javnom tužilaštvu u Šapcu zbog postupanja Tužilaštva u Loznici na koju čekam odgovor. Zašto se odugovlači postupak, zašto nije određeno zadržavanje osumnjičenog lica do 48 sati nego se i dalje vodi kao NN, zašto vozilo nije veštačeno? Mnogo je pitanja bez zvaničnog odgovora", priča Ivankina ćerka. Kaže da do 10. februara o majčinoj smrti nije imala potvrdu jer je ‘’nestala’’. Dobila je tek pošto je čovek koji je radio obdukciju kopiju poslao lozničkoj policiji, a oni je doneli Mirjani. "Zvanično još ništa ne znam. Upoznata sam šta se piše po društvenim mrežama i govori po gradu, ali želim odgovore od nadležnih. Tražim samo da budu na strani istine. Ništa više", kaže ona.

foto: Kurir/T.Ilić

U saopštenju OJT od 12. februara, pored ostalog, stoji da je ‘’u toku predistražni postupak tokom kojeg se preduzimaju sveobuhvatne aktivnosti od strane OJT Loznica i Policijske stanice u Loznici, u cilju utvrđivanja identiteta NN izvršioca i prikupljanja materijalnih dokaza radi procesuiranja izvršioca’’ i da će ‘’nakon prikupljanja pouzdanih dokaza javnost biti blagovremeno obaveštena’’.

Kurir.rs/T.Iilić

Kurir