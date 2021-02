OVAJ MLADIĆ (25) USPEŠNO SE BAVI GOVEDARSTVOM: Nemanja zna kako da od malog teleta napravi bika od 600 kilograma

Čačak - Iako ima samo 25 godina, Nemanja Milekić iz čačanskog sela Lipnica punih pet godina uspešno se bavi tovom junadi. Ovih dana pet grla je prodao, pa je započeo kupovinu teladi za novu sezonu. Da bi se tele dovelo do bika neophodno je 10 do 12 meseci kako bi postiglo kilažu od 550 do 600 kilograma.

Uprkos otežanim uslovima poljoprivredne proizvodnje i poskupljenju reporomaterijala, mladi Milekić u tovu junadi vidi perspektivu i profitabilnost.

- Može da se preživi u tovu junadi, ako se pametno radi. Cena po kilogramu je dva evra, ali sa druge strane poskupela je nafta i repromaterijal tako da su troškovi proizvodnje hrane značajno veći. Moramo da se snalazimo kako znamo i umemo, ali u jedno sam siguran, nema odustajanja - rekao je ovaj mladi poljoprivrednik.

foto: RINA

Ključ opstanka u ovoj stočarskoj proizvodnji, pre svega vidi u subvencijama države koje su mladima na selu vetar u leđa.

- Koristim subvencije za tov junadi, da nije njih, iskreno, teško bi opstali. Podsticaji su 15.000 dinara po prodatom grlu i zaista puno znače. Kada je reč o pomoći grada Čačka, dobijamo 50 odsto za kupljeno grlo, najviše 500.000 dinara - kaže Milekić.

Jedan od većih problema sa kojima se suočavaju mladi poljoprivrednici u selima zapadne Srbije poput Nemanje jesu usitnjeni posedi.

foto: RINA

- Nemamo mi puno zemlje, to što imamo je usitnjeno i raštrkano,a državne zemlje u okruženju nema da bi mogao je iskoristiš. Ključ opstanka su velike površine poput onih u Vojvodini, mi to ovde nemamo, ali imamo plodnu moravsku zemlju idealnu za povrtare. Mi koji se bavimo tovom junadi, uzimamo parcele pod zakup kako bi proizveli dovoljno stočne hrane i ovu proizvodnju učinili profitabilnom - izjavio je Nemanja.

Na pitanje šta selu u kome živi najviše nedostaje, Nemanja kaže da su to mladi ljudi poput njega koji se odlučuju da svoj život osnuju u ruralnim područjima. On je jedan od retkih.

foto: RINA

- Ja sam izabrao da na selu ostanem i krenuo u ovu priču, ali oni koji žive u gradu moraju imati vetar u leđa. Mladim bračnim parovima sa decom i bez dece dati napuštene kuće i parče zemlje, omogućiti im da iskoriste subvencije ili olakšice prilikom dizanja kredita, da započnu proizvodnju. Tada će se sela podmladiti, seoske škole ponovo će raditi,a zadruge će same nicati jer će tada zaista imati potrebu da se svi udruže i izbore za zajedničke interese, da ono što su proizveli dobro i prodaju - kaže Nemanja i dodaje:

foto: RINA

Sa druge strane, sela Srbije su prelepa i pametni mladi ljudi treba da iskoriste šansu jer imamo ogromne turističke potencijale i izvore zdrave pijaće vode na svakom koraku, zajedničkim snagama i uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i novosnovanog Ministarstva za brigu o selu možemo uspeti - zaključuje Nemanja Milekić.

