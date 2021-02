KORONA U PČINJSKOM OKRUGU: Još 149 novozaraženih, od toga čak 110 obolelih u Vranju

Od 396 uzoraka iz Pčinjskog okruga, 149 je pozitivno na korona virus, poslednji su podaci koje je saopštio Gradski štab za vanredne situacije u Vranju.

Od ovog broja 110 novoobolelih je iz Vranja, 12 iz Preševa, po 8 osoba iz Surdulice i Vladičinog Hana, 9 iz Bujanovca i dve osobe su iz Trgovišta. Nema novih slučajeva infekcije u Bosilegradu.

Inficiranih ima i među decom. Do pet godina inficirao je jedno dete. Od 6 do 14 godina obolelo je šestoro, a od 15 do 19 godina zaraženo je 11 dece.

Sa virusom korone je 9 inficiranih od 20 do 25 godina. Od 30 do 39 godina novoobolelih je 18, od 40 do 49 godina je 19 pozitivnih na kovid-19. Od 50 do 59 godina je 15 novozaraženih. Nešto veći broj novoinficiranih i to 20 je od 60 do 65 godina. Među osobama od 70 do 79 godina je sedam i od 80 do 89 godina novoobolela su četiri lica, kažu u Zavodu za javno zdravlje u Vranju.

Procenat novozaraženih u odnosu na broj testiranih u Pčinjskom okrugu iznosi 37,6 posto.

(Kurir.rs/T. S.)

Kurir