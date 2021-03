Vučević: Sve odluke o dodeljivanju obeležja Đoletu u dogovoru sa porodicom Balašević

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vućević izjavio je u vezi oproštaja od kantautara Đorđa Balaševića koji je organizovan u Novom Sadu je istakao da ljudi verovatno misle da mu je bilo zabranjeno da se organizuje oproštaj ali da stvari uopšte ne funkcionišu tako. - Verovatno da deo ljudi misli da mi Vučić govori kako da vodim Novi Sad, a za devet godina mi nije nijednu stvar rekao. Može da me zove kada je neki problem, neke demonstracije, da me pita šta se dešava.

Više ja njega zovem da nam da neke pare, fabrike, investicije, da nam pomogne. Meni jedino smeta što sada deo ljudi počinje više da žali za Balaševićem od njegove porodice, što je za mene apsurdno. Svi kače slike kad su bili sa njim i svi sada znaju kako treba obeležiti I štaradidi sada. Za mene je bilo važno da uvažimo porodicu Balašević, jer je to najveći gubitak za njih. I sve ćemo I ubuduće raditi u kordinaciji sa porodicom. Kod nas je najriskantniji momenat bio kad je energija u gradu kulminirala i videlo se da ljudi žele da se posebno oproste od Balaševića, kako da to organizujemo na Keju. Bila je pesma “Živeti slobodno” I neki su bili šokirani kako sam ja to dozvolio, a ja nisam ni pitao koje će pesme puštati. Zadovoljan sam da je Novi Sad tu pokazao dostojanstvo, ali i ostali gradovi.

Na konkretno pitanje – da li će Balašević dobiti ulicu, trg ili most, Vučević je rekao da će dobiti kada za to bude momenat I kada se pronađe prava lokacija. - Nećemo narušiti duh Novog Sada, jer to nikada ne bi bila ni njegova želja. Nećemo menjati nazive ulica koje je on opevao ili opisao u knjigama, jer on to sigurno ne bi želeo. Molim sve da shvate da ovo nije trka. Potrebno je da se smiri ova bura emocija i da se njegova porodica stabilizuje. Hvala svima na inicijativama, ali to ćemo sve brižljivo razmatrati.

O smrti Milana Bandića Za dugogodišnjeg gradonačelnika Zagreba koji je iznenada preminuo od srčanog udara, Vučević je rekao da je bio veliki čovek. - Hercegovac u Zagrebu koji je dobro upravljao tim gradom uprkos trahovitoj kampanji kojoj je bio izložen. Bio je korektan i prema Srbina, znam da je finansirao i Srpsku pravoslavnu gimnaziju, kao i srpsku zajednicu. On je sigurno, uz Zorana Jankovića, jedan od najvećih gradonačelika na prostoru bivše Jugoslavije.

Uvođenje komunalnog reda - “Oko sokolovo” do kraja godine najverovatnije i u Novom Sadu Na pritužbe Novosađana da je u gradu ogromna saobraćajna gužva koju zaziva bahato parkitanje, kao i interesovanja da li će i u Novom Sadu da proradi sistem “oko sokolovo”. - Novi Sad niše niej mala varošica, ima nas skoro pola miliona i ozbiljno razmišljamo o uvođenju tog video nadzora kako bismo uveli komunalni red. Moguće je da se taj sistem i kod nas se uvede krajem godine – istakao je Vučević.

