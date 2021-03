Uručena priznanja sportistima u okviru akcije „Medalja Lajoša Vermeša“

Istaknutim sportistima i najboljem sportskom kolektivu danas su uručena priznanja u okviru tradicionalne, petnaeste po redu akcije „Medalja Lajoša Vermeša”. Za najboljeg sportistu Subotice proglašen je rvač Spartaka Davor Štefanek, koji je po peti put izabran za najboljeg sportistu u ovoj akciji, dok je najbolji sportski klub za 2020. godinu Tenis klub Spartak, ekipni prvak države u konkurenciji seniora. Skromnoj svečanosti upriličenoj tim povodom na subotičkom Otvorenom univerzitetu prisustvovali su i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, predsednik Skupštine grada dr Balint Pastor i Mihalj Vermeš, unuk Lajoša Vermeša koji je 26. avgusta 1880. godine organizovao Palićke sportske igre, takozvanu „Palićku olimpijadu“, 16 godina pre održavanja prvih Olimpijskih igara modernog doba, u Atini.

Vermešove medalje najboljim sportistima koji su ostvarili plasman od prvog do trećeg mesta – rvaču Davoru Štefaneku, teniseru Spartaka Kristijanu Juhasu (drugo mesto) i Violeti Slović (treće mesto), kapitenu Ženskog fudbalskog kluba Spartak i ženske seniorske reprezentacije Srbije – uručio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Uz podsećanje da je nedavno imao zadovoljstvo da, kao gradonačelnik, razgovara sa delegacijom Olimpijskog komiteta Srbije (OKS), Stevan Bakić je rekao je zadovoljstvo bilo time veće što je visoku delegaciju OKS ugostio na prostoru gde je olimpijska iskra zapaljena i pre nego što je to uradio čuveni Pjer de Kuberten, otac modernih olimpijskih igara.

„Za to je, naravno, zaslužan Lajoš Vermeš, po kome i nagrade koje su danas u fokusu nose ime. Njegova ideja da sport mora da bude u svakodnevnom opisu aktivnosti svakog čoveka bila je u to vreme najblaže rečeno neobična, ali, ispostaviće se kasnije, apsolutno tačna i vizionarska. Nije žalio ni sebe, niti sopstvena sredstva da Subotica i Palić u to vreme postanu centar sporta u široj regiji, a na temeljima tog vremena se i mi, danas, ponosimo sportskom tradicijom. Na temeljima te sportske tradicije mi smo pronalazili načine da jačamo sport i sportsku infrastrukturu kako bi sport bio dostupan svima, svakom sportskom profesionalcu, ali isto tako svakom amateru, rekreativcu, veteranu, a pre svega svakom detetu. Nagrađenima čestitam, i neka im ove nagrade samo otvore staze novih uspeha“, naglasio je gradonačelnik Bakić i dodao da je porodica Vermeš na ovim prostorima od XIII veka i da je njihov porodični grb utisnut na fasadi Franjevačke crkve u centru Subotice.

Najbolji sportski klub za 2020. godinu u ovoj akciji je Tenis klub Spartak. Treneru Spartaka Ladislavu Demeteru medalju je uručio Balint Pastor.

Velika prelazna medalja Lajoša Vermeša koju je, po tradiciji, uručio Mihalj Vermeš, unuk Lajoša Vermeša, dodeljena je Davoru Štefaneku.

Vermešove plakete uručene su sportistima koji su ostvarili plasman od četvrtog do desetog mesta. Plakete je uručio Nikola Stantić, sportski novinar i organizator akcije „Medalja Lajoša Vermeša“.

Dodeljena su, takođe, i dva posebna priznanja, kao i nagrada za sportski podvig godine koja se, u znak sećanja na prerano preminulog sedamnaestogodišnjeg stonotenisera Spartaka Luku Andrašića, dodeljuje sportistima ili klubovima koji su na neki način posebno skrenuli pažnju na sebe.

I u petnaestoj sezoni specifičnost akcije, ostaje način izbora. Ponovo je o najboljima odlučivao tridesetočlani žiri sastavljen od novinara, sportskih radnika i terenera, a svaki glas je objavljen javno.

Sportski duh Lajoša Vermeša i dalje živi kroz nagrade koje su ustanovljene prvo u nedeljniku „Subotičke“, a danas putem akcije koju sprovodi Sportsko-rekreativno udruženje „Vermeš 1860“, uz „Nove Subotičke novine“ kao medijskog partnera, podršku Grada Subotice, odnosno resora za sport i omladinu, Sportskog saveza Subotice i Sportskog saveza Srbije, kao i prijatelja i donatora akcije.

