DOK NA ZLATIBORU POPIJETE JEDNU U KOTRAŽI MOŽETE 10: Ovde domaća kafa košta samo 30 dinara, a kisela voda 20 (FOTO)

Da kafa i kisela voda zajedno u današnje vreme mogu koštati samo 40 dinara pokazao je Dragačevac Mladen Ravić koji u selu Kotraža već dugi niz godina drži kafanu. Činjenica je da su cene u ugostiteljskim objektima po srpskim selima manje, ali cenovnik gazda Mlađa zbunio je mnoge koji su se zapitali - a, gde je tu njegova računica.

- Kakvo je to jutro bez dobre kafe? Nikakvo. Ali, iako je kafa dobra sloši vam se kad vam stigne račun ako je preskupo i tako odbijete mušterije . Ja to nisam želeo, već sam se tudio da ih privučem iako moja zarada neće biti nešto velika. Ali, dobar glas se pročuje pa dnevno skuvamo po 100 kafa i tu se već nabare odrđena cifra i ne žalimo se. Poenta je da ne treba biti alav i stvari dođu same od sebe - priča ovaj kafedzija.

foto: RINA

Uz nekoliko kafa gostima se poslužuju ratluk i domaće slatko, a kad odmakne dan polako se prelazi na domaću rakiju čija čašica takođe ima minimlanu cenu. Totalno suprotnu od njenog kvaliteta. Korona virus jeste smanjio obim posla, ali kafana i dalje radi punom parom upravo zahvaljujući ljubaznom domaćinu i dobroj usluzi.

- Uz kafu meštani vole popiti i domaću ljutu , a jedna čašica je 40 dinara. U odnosu na Zlatibor ili Kopaonik, mi ovde u selu stvari posmatramo drugačije. Poštujemo kvalitet, mušterije, u suprotnom ostajemo ili bez jednog ili drugog, jer ja živim od toga da mi dođe prvi komšija i drugi meštani, a na turističkim mestima si samo prolaznik. Bitno nam je da mušterije u ovom malom mestu se vraćaju kod nas - rekao je Mladen.

foto: RINA

Ono što su nekada bile zadruge danas su postale kafane, mesto gde se ugovaraju otkup, proizvodnja, traže radnici i plasman poljoprivrednih proizvoda.

foto: RINA

- Od trenutka kada se otvori kafana, prvi gosti su već na vratima, nakon ispijanja kafe i rakije, završetka poslova u polju ponovo se vraćaju da remiziraju učinak. Tako da ovde možete čuti i šta je ko posejao, gde je radnike našao i za koliko je prodao malinu ili krompir. Pogotovu što u današnje vreme mnogo tema muči srpske seljake, ovaj objekat im dođe kao neki ventil za opuštanje - dodaje Mladen.

foto: RINA

Vlasnik kafane koji je svoj objekat otvorio pre devet godina ima samo jednu poruku.

- Kada država uloži u srpskog seljaka, od toga živi i porodica i otkupac, a i mi kafedzije - zaključio je dragačevac.

(Kurir.rs/ RINA)

