U SUBOTICI VAKCINISANO SKORO 20.000 GRAĐANA: Broj novozaraženih skočio skoro duplo

U Subotici je i dalje veliki odziv građana za vakcinaciju, a prema podacima Doma zdravlja, do sada je vakcinisano 19.350 građana.

"Punkt u Novoj opštini pre podne radi vakcinaciju, a po podne revakcinaciju. Na nivou Grada, ukupno je do sada vakcinisano 19.350 građana, a 6.600 je revakcinisano", kaže za Kurir Ivanka Beoković, direktorka Doma zdravlja Subotica.

"Na nedeljnom nivou, do 500 ljudi je vakcinalni obuhvat. Za Suboticu, preko 19.000 vakcinisanih građana nije mala brojka, ali i dalje apelujem na sugrađane, da se pridržavaju mera i vakinišu se, jer je virus još uvek veoma aktivan", ističe direktorka Beoković.

foto: Kurir/N.H.

Prema podacima Doma zdravlja Subotica, registruje se i porast broja novoobolelih.

"Do pre samo desetak dana, dnevno smo u respiratornoj ambulanti imali oko 90 pacijenata sa sumnjom na kovid-19, a sada ih registrujemo na dnevnom nivou preko 120. Imali smo u proseku ranije 15 do 20 pozitivnih na kovid 19, dnevno, a sada je to udvostručeno bude i do 50 pacijenata", naglašava Ivanka Beoković.

foto: Kurir/N.H.

Dr Gordana Krtinić, epidemiolog Opšte bolnice Subotica, kaže da se trenutno leči 80 pacijenata u kovid delu subotičke bolnice.

"Na intenzivnom lečenju je 12 pacijenata, na respiratoru 10. Tokom poslednja 24 sata, pregledano je 50 ljudi i upućeno u bolnicu iz Doma zdravlja, jer imaju težu kliničku sliku, pa da se dijagnostikuje da li im je potrebno bolničko lečenje. U visokom smo piku, jer se pregleda i do 60 pacijenata dnevno, dok se hospitalizuje između 5 i 10 ljudi, svakog dana. Sa petka na subotu bilo je čak 22 prijema, pa su zdravstveni radnici potpuno angažovani, ističe dr Krtinić.

Iz Zavoda za javno zdravlje Subotica kažu, da je juče je u SBO evidentirano 50 novih slučajeva virusom kovid 19, od tog broja u Subotici 45, u Bačkoj Topoli 4 i jedan u Malom Iđošu.

Kurir.rs/N.H.

Kurir