ČAČANIN KUĆU PRETVORIO U MUZEJ: Jugonostalgičar Rato skuplja predmete iz svoje mladosti i detinjstva FOTO

Od klikera pa do boba, bilo je to lepo doba

Čačanski penzioner Rato Smiljanić (72) kuću svojih roditelja u centru Čačka, pretvorio je u muzej, lepih sećanja. Na ideju je došao prošle godine, želeći sebe da uposli tokom karantina koji je usledio zbog korona virusa.

U svojim postavkama ima više hiljada eksponata i svi su vezani za vreme kada nije bilo vesti da je "unuk ubio babu".

foto: D.Čeković

- Predmete skupljam od svoje desete godine, a postavku sam nazvao "Od klikera pa do boba, bilo je to lepo doba". Sama izložba je predstavljena u dve najveće prostorije kuće, i obuhvata period od 1950. do 1980. godine - priča Rato dodajući da je zahvaljujući korona virusu i počeo da pretura po podrumu i tavanu i vadi kutije prepune predmeta iz njegove mladosti i detinjstva.

foto: D.Čeković

- U postavci se nalazi original bob iz 1963. kao i njegova replika koju sam izradio. Tim bobom smo se kao deca spuštali sa vrha Jelice do kafane "Crnogorac", na tim zimskim spustovima znalo je da bude i po 10.000 gledalaca. Jedne godine na takmičenju je bilo 156 posada, vozača boba, sanki, skijaša - priča Rato, inače penzionisani TV mehaničar, dodajući da svaki predmet u zbirci ima svoju priču.

Inače, jedan od učesnika ovog spusta bio je i pesnik Branko V. Radičević, kao i mnogi drugi u to vreme viđeniji Čačani. Svaku priču prate fotografije, dokumenti, novinski isečci.

foto: D.Čeković

Sama izložba je podeljena u ravno 100 celina, odnosno tema. Svaka celina ima na hiljade eksponata. Među njima su pisma iz vojske, razglednice, značke, kutije od cigreta, štapovi za pecanje iz pedesetih godina prošlog veka, kojima se pecalo na Cvetnjaku. Gramofoni, televizori, tranzistori, ploče, kasete, klikeri, čak i praćka iz 1950. godine, najvrednije što poseduje su filmovi iz prošlog veka snimljeni kamerom "super osmica".

- Imam više od 100 filmova i na njima se nalazi pravo malo blago. Snimao sam utakmice, jer sam i sam igrao fudbal, a izdvojio bih jednu romsku na kojoj čuveni Šare igra bos, jer nije imao kopačke - kaže Rato.

foto: D.Čeković

Među eksponatima su bioskopske karte, značke, i vredne fotografije vezane za Dobrivoja Topalovića i njegovog kuma Miroslava Ilića.

foto: D.Čeković

- Ove godine FK "Mladost" iz Preljine obeležava jubilej. Pomoći ću organizatorima izložbe da upotpune njihovu zbirku, jer sam boraveći sa Preljincima upoznao mnoge od njih, kao i velikog Dobrivoja, koji je zaradu od svojih koncerata davao klubu, samo da bi se igrao fudbal - kaže naš sagovornik.

Ovaj jugonostalgičar u svojoj postavci ima i na hiljade primeraka novina iz prošlog veka, a jedini uslov da oni uđu u zbirku je bio da u njima nema loših vesti, ubistava, silovanja i sl.

(Kurir.rs/D. Čeković)

