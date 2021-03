Gradonačelnik Bakić: Lokalna samouprava je dužna da podrži sve one koji su bili spremni na najveću žrtvu služeći Srbiji

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić posetio je danas Subotičanina Miroslava Vidača (42), učesnika bitke na Кošarama, jedne od najsurovijih i najtežih borbi u novijoj istoriji srpske vojske koja je postala simbol odbrane zemlje i državne granice. Gradonačelnik Bakić je, tom prilikom, rekao da je i subotička lokalna samouprava u obavezi da podrži i sistemski i pojedinačno sve one koji su bili spremni na najveću žrtvu služeći Srbiji.

foto: Grad Subotica

„Danas smo bili gosti u domu našeg sugrađanina Miroslava Vidača i njegove supruge Elvire. U ovoj čestitoj porodici živi četvoro dece i mi smo došli da im, kao Grad, pomognemo. Želimo ovim putem i da se zahvalimo Miroslavu što je 1999. godine, kao mlad vojnik bio na braniku otadžbine. Služio je na najtežem mestu, na junačkoj karauli Кošare, gde je naša vojska zaustavila znatno mnogobrojnijeg neprijatelja. Za taj podvig svoj život je žrtvovalo 108 boraca, među njima i Subotičanin Josip Sič, koga se i u ovoj prilici sa posebnim poštovanjem sećamo“, izjavio je gradonačelnik Bakić.

foto: Grad Subotica

Miroslav Vidač je preživeo bitku, ali mu je od posledica ranjavanja život od tada znatno otežan, rekao je gradonačelnik, i dodao da će Grad Subotica u narednom periodu pomoći Vidaču da reši zdravstveni problem vezan za nogu u kojoj se i dan-danas nalaze geleri.

foto: Grad Subotica

„Želimo danas da poručimo i njemu i svim našim veteranima koji su branili otadžbinu, da je Grad Subotica tu da ih podrži i pomogne na svaki mogući način. Кao što je i država Srbija, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, progovorila otvoreno o NATO agresiji i herojskoj odbrani zemlje 1999. godine, tako smatramo da kao lokalna samouprava imamo dužnost da i mi podržimo i sistemski i pojedinačno sve one koji su bili spremni na najveću žrtvu služeći Srbiji. U to ime, živela Subotica, živela Srbija“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

foto: Grad Subotica

Uz izražavanje zahvalnosti gradonačelniku Bakiću na poseti i pomoći u vidu većeg broja paketa hrane, kućne hemije i sredstava za higijenu, Vidač je kazao da mu je drago što država u poslednjih nekoliko godina neguje sećanje na bitku na Кošarama i ceni žrtvu koju su borci podneli.

foto: Grad Subotica

„Gradonačelnik Bakić je prvi zvaničnik koji me je posetio, on je prvi gradonačelnik koji me je pitao sa kakvim se problemima susrećem i da li mi treba pomoć. To ću dugo pamtiti, kao što ću zauvek pamtiti i bitku na Кošarama i 6. jun 1999. godine kada sam, kao vojnik na redovnom odsluženju vojnog roka, ranjen u predelu desne butine. Živim skromno, sa suprugom Elvirom i naše četvoro dece, na salašu nadomak Subotice, ali ponosan što sam bio učesnik bitke koja je postala simbol odbrane otadžbine”, istakao je Miroslav Vidač.

