KOVID BILANSU U KOLUBARSKOM OKRUGU: Virus potvrđen kod njih 78, skoro polovina ih je iz Valjeva

VALJEVO- Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Kolubarskom okrugu korona virus je potvrđen kod 78 osoba. U Valjevo su 42 osobe novopozitivne, po 10 u Osečini i Ubu, u Ljigu njih šestoro, a u Mionici i Lajkovcu po petoro.

Na bolničkom lečenju nalazi se 58 kovid pacijenata. Zvanični podaci Zavoda za javno zdravlje Valjevo pokazuju da su početka pandemije bitku sa kovidom su izgubile 296 osoba iz Kolubarskog okruga. U Valjevu je preminulo 176 osoba, Mionici 31, Ubu 27, Ljigu 21, Osečini 22 i Lajkovcu 19 osoba.

Od početka pandemije korona virus je u Kolubaskom okrugu potvrđen kod 13.813 osoba. U Valjevu je njih 8..460, Ubu 1368 Lajkovcu 1.119, Mionici 1.036, Ljigu 937 i u Osečini 893 osobe pozitivne na korona virus.

Vakcinisano skoro 12.800 ljudi

Valjevski Dom zdravlja je do sada na vakcinalnom punktu u hotelu Grand vakcinisao 11.363, a revakcinisao 6.505 ljudi. Ukupno je potrošeno 17.868 doza različitih vakcina, saopšteno je iz valjevskog Doma zdravlja.

Prvu dozu "Sinofarma" primilo je 8.026 građana, "Sputnjika V" 1.825, "Fajzer-Bionteka" 961, a "Astrazeneku" je primila 551 osoba.

Kineskim "Sinofarmom" revakcinisano je 5.969, vakcinom "Fajzer-Biontek" 297, dok je drugu komponentu "Sputnjika V" primilo 239 Valjevaca.

Prema podacima iz valjevske bolnice, na punktu u Holu Centra za kulturu kineskom vakcinom "Sinofarm" vakcinisana je 1.401 osoba i to u dva navrata: prvi od 18. do 21. februara, a potom od 27. februara do 2. marta.

Revakcinacija i vakcinacija se realizuju po spiskovima dobijenim iz Beograda, a građani su o terminima obavešteni preko SMS i imejla.

