PREVARANT NASAMARIO MEŠTANE SELA KOD PARAĆINA: Mnogima uzeo po 5.000 dinara, a onda preko Fejsa saznali da je prevario mnoge VIDEO

Jelicu Lazarević iz Mirilovca nadomak Paraćina nepoznati muškarac pre dva meseca prevario je uzevši joj pet hiljada dinara pod izgovorom da mu je guma na kamionu u kojem prevozi stoku probušena.

- Ja sam se još zaključala, bila je nedelja ujutru. Ono, gola glava ćelav. Kaže, potrebno mi je pet hiljada da se izvučem, kamion je legao, bikovi pun kamion, sve se nakrivilo, krava izlomila kičmu... To isto rekao i kod drugog čoveka, kod njega je uzeo četiri hiljade. Uzeo on meni pet hiljada, kaže, dece mi, vraćam do večeras - kaže Jelica.

foto: Printscreen/Youtube/ Kanal M RTV

Prevarant koga je opisala kao markantnog i lepo obučenog madića, nije samo nju prevario za novac. Jer, nažalost, Jelica je tek jedna od najmanje troje meštana Mirilovca koji su naseli na ovu priču. Sedamdesetpetogodišnji Ljuban Malobabić, takođe iz Mirilovca, prepričava svoj nedavni susret sa, izgleda istim prevarantom, kojem je želeo da pomogne, piše portal Radio televizije Paraćin.

Ovom događaju prisustvovala je i Ljubanova snaja Marijana koja se u tom trenutku nadala da je zaista reč o pozajmici. Svega nekoliko minuta kasnije, kada je dete vodila u školu, videla je osobu kojoj je njen svekar dao novac u automobilu i kasnije saznala da su Malobabići u stvari prevareni.

- On je došao otuda i došao prema meni. Reče, zar ti mene ne poznaš. Reko, ne poznam. Ja sam bio tu kod vas, gledao sam bikove, veli. Treba mi 4 ili 5 hiljada dinara, pukla mi je guma na putu ka Paraćinu. I ja mu dam te pare - otkrio je Ljuban na koji je način prevaren.

foto: Printscreen/Youtube/ Kanal M RTV

Sa sličnim izgovorom prevarant se pojavio i na vratima Jelice Lazarević koja ga je čak i pustila u svoj dom. Baka Jelica je prevarena pre dva meseca, ali se i dalje seća razgovora kao i toga kako je izgledala osoba kojoj je navodno pozajmila novac.

foto: Printscreen/Youtube/ Kanal M RTV

Priču o prevarenim Mirilovcima je na društvenoj mreži Facebook podelio njihov komšija Vladan Petrović. Za svega nekoliko sati u komentarima su počeli da se javljaju meštani okolnih sela, pa postoji mugućnost da je prevarenih mnogo više.

Meštani Mirilovca koji ove slučajeve prevare nisu prijavili policiji, kažu da su i ranijih godina imali posla sa prevarantima koji su od njih kupovali stoku pod izgovorom da će novac doneti za nekoliko dana što nikada nisu uradili. Kažu da su sada naučili lekciju, da će u budućnosti biti obazriviji i mole svoje komšije ali i meštane okolnih sela da ne nasedaju na ovu vrstu prevare.

(Kurir.rs/Radio televizija Paraćin)

Kurir