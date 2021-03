Gradonačelnik Miloš Vučević čestitao 8. mart damama

Šorovima i sokacima Novog Sada, koji pamte stope mnogih velikih ljudi, svakog dana izdaleka odzvanjaju koraci heroina prošlosti i stapaju se sa zvucima cipela naših superžena - medicinskih sestara, doktorki, čistačica, servirki, svih onih koje se zajednički bore protiv pošasti 21. veka - kovida 19.

Koraci ovih dama su umorni posle smene, ali su odlučni i spremni da se ne predaju poput stopa onih neponovljivih dama, dostojanstvenih i moćnih Novosađanki iz davno prohujalih vremena, koje su Srpsku Atinu uzdigle na pijedestal koji sada zauzima. Setimo se 21 heroine iz naše prošlosti, jer su sudbinski protkane i isprepletene u našem specifičnom lalinskom kolažu koji je oduvek bio odlika evropskog i kosmopolitskog Novog Sada. Ima među tim velikim ženama i Srpkinja, i Mađarica, ima i Jevrejki, kao i Slovakinja i Rumunki, neke od njih su lečile obolele na samrtničkoj postelji, neke su pomagale siromašnim i nemoćnim, jedne su učile generacije da budu bolje nego oni, druge otkrivale tajne svemira, neke pisale pesme zbog kojih smo proplakali reke suza, a neke su se borile, onako "muški", tvrdo i beskompromisno do zadnjeg daha u plućima, i to za ideje koje su branile i sa ponosom su polagale i svoj život za slobodu i čast ovog grada i države. Sudbina je mnogo, priča još više, ali sve one, te novosadske heroine, zajedno daju poseban ton ovom današnjem divnom prazniku posvećenom ženama i svakoj vrsti lepote koje žene donose ovom svetu.

Dragi sugrađani, a posebno sugrađanke, pozivam vas da posetite Muzej grada Novog Sada i pogledate jedinstvenu izložbu posvećenu dvadeset i jednoj heroini Novog Sada, da se upoznate sa nekima koje možda niste znali, da pročitate njihove biografije ili barem vidite njihov lik, jer te dame su i dalje tu, stoje i hodaju među nama i čine sam temelj ovog našeg Novog Sada koga toliko volimo i čija nas istorija čini toliko ponosnim.

