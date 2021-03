SLAĐO, POŠTO TARIFA?! Čačanku vređao i ponižavao na vajber grupi, sve prijavila policiji! Napravio bih ti ja, ali mnogo si ružna

ČAČAK - Sve više građana u Srbiji izloženo je sajber nasilju na društvenim mrežama, ali i na sve učestalijim i sve brojnijim viber grupama. U vreme kad je borba protiv verbalnog i fizičkog nasilja nad ženama u punom jeku iz Čačka stiže poražavajući podatak.

Čačanka S. M. podnela je prijavu policiji protiv sugrađanina M. P, od kog je kako stoji u podacima navedenim u policijskoj prijavi, 26.02 oko 20 časova dobila, kako navodi, uznemiravajuće seksističke poruke zbog kojih je u stanju šoka i zbog kojih je, kako takođe ističe, ponižena kao žena jer nije bila u stanju da se ostvari kao majka. "Slađo pošto tarifa", "Napravio bih ti ja ali mnogo si ružna" samo su neke od poruka koje su joj upućene i za koje kaže, da ih je pokazala službenim licima.

„U toj vajber grupi trpela sam svakodnevno verbalno nasilje. Pokušavala sam da izađem, ali protiv moje volje su me iznova i iznova ubacivali iako te ljude uopšte ne poznajem. Ubacivali su me u tu viber grupu samo da bi me vređali. Preko svega sam nekako prelazila, dok nisu stigle te uvrede na račun toga kako se nisam ostvarila kao majka. To je bila granica preko koje nisam mogla da pređem, mnogo me je zabolelo. Naročito tako javno, jer ja ta grupa poprilično brojna i čine je većinom građani Čačka. Prošlo je skoro 20 dana i ja još uvek ne mogu da dođem sebi od šoka. Situacija je još dramatičnija ako znamo da dotični muškarac obavlja javnu funkciju. Sada mi čak i prete, razumem da u eri modernih tehnologija je sve dostupnije, ali neka granica u vređanju, naročito prema ženama mora da postoji “, rekla je ova Čačanka za RINU.

Iz PU Čačak navode da je reagovano odmah po prijavi, ovaj slučaj je predat nadležnom tužiocu i da ima elemanata krivičnog dela.

„Odmah po prijavi četrdesetšestogodišnje žene da joj jedan muškarac na zajedničkoj vajber grupi napisao uvredljive, ponižavajuće i provokativne reči, obavili su razgovor sa njom. O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo koje se izjasnilo da u događaju ima elemenata krivičnog dela uvreda koje se goni po privatnoj tužbi. Po nalogu, tužilaštva, policija intenzivno radi i preduzima sve mere i radnje iz svoje nadležnosti“, saopštili su iz PU Čačak.

Muškarac koji je S. M. slao poruke, kako ona navodi, uvredljive sadržine, je takođe kontaktiran. "Navodi da sam gospođici S.M. koju inače i ne poznajem, slao seksističke i diskriminatorske poruke su netačni i svako ko smatra da su mu na bilo koji način ugrožena prava može se obratiti nadležnim institucijama. Po ovom pitanju se neću više oglašavati" naveo je M. P. odgovarajući na konkretna pitanja pri tom iznoseći optužbe na račun medija i pojedinih ličnosti koji nisu tema prijave ni pitanja.

Međutim, ova prijava protiv M. P, nije jedina jer je protiv istog muškarca Višem javnom tužilaštvu u Beogradu 1. marta podneta krivična prijava zbog dela koje je u zakonu kvalifikovano kao „proganjanje“.

