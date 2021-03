SVAKA ČAST, MLADIĆU! Ratko ima samo 20 godina i NE ODUSTAJE od sela! Ostao veran porodici i dedovini (KURIR TELEVIZIJA)

Ratko Đinosavljević ima 20 godina i odlučio je da ostane u svom Arilju i nastavi porodični posao. I za razliku od mnogih svojih vršnjaka, već je počeo da zarađuje.

- Preko zime sređujemo mašine, a u leto radi cela porodica. Od ranog detinjstva Ratko se nije libio posla. Sa svojim bratom Đorđem ponos je svoje porodice u kojoj svako ima svoj zadatak i zaduženje.

- Uvek je bio vreda i pomagao, nikad nije izbegavao da bilo šta uradi - kaže ponosna majka.

I pre nego što zasuče rukave u svom domaćinstvu, on pre svitanja odlazi do sela Žirave. Poljoprivredni poslovi ga ispunjavaju i kako kaže, u okruženju životinja je najsrećniji.

- Oduvek mi je bila želja da imam nešto svoje, imanje i da imam neke svoje živtinje. Sve je to rad, ali se isplati. Bitno je da me to čini srećnim - kaže ovaj mladić.

Uvek pomaže babi i dedi, koji za svog unuka imaju samo reči hvale za svog unuka koji želi nastaviti njihov put i sačuvati dedovinu.

- Nema za njega teškoća, sve radi - kaže Jelisavka Đinosavljević, Ratkova baka. Ratko je ispunio i svoj dečački san, da ima konja, i zbog toga je izuzetno ponosan.

- Volim da prođem kroz selo na konju - kaže Ratko.

Iako mnogo radi, Ratko se ne žali. Maksimalno uživa u svom radu, a kako kaže nikada svoje selo ne bi zamenio za svetla velikih gradova.

Kurir