TRAGIKOMIČAN SLUČAJ U NOVOM SADU: Advokat izašao ispred kuće da zapali cigaru i SPASAO jednu ženu

Advokat Desimir Karamatraković, igrom slučaja uspeo je da pomogne psihički oboleloj ženi,u Novom Sadu.

Veliko srca advokata se pokazalo u tragikomičnom slučaju ispred njegove kuće.

"Izađem preksinoć pred zgradu da pušim i vidim neka žena se mota oko mog automobila, pokušavajići da ga otvori. Neko vreme posmatram i ukapiram da žena najvetovatnije ima psihičkih problema. Umesto da krenem da vičem na nju i da je teram, priđem i ponudim joj pomoć, zapodenemo razgovor i uverim se u ono što sam i pomislio", počeo je Karamatraković.

Advokat je diskretno pozvao policiju.

"Dok sam čekao patrolu, ćaskao sam sa ženom i 'pomagao' joj da otključa moj auto. Kada je došla policija, rekao sam joj da se ne plaši, da su to dobri ljudi i da će joj pomoći da otključa auto", dodaje Karamatraković.

Ova priča je ubrzo dobila epilog.

"Ispostavilo se da je reč o nestaloj bolesnoj ženi, čija je ćerka prijavila nestanak pre dve nedelje i od tada je traže. Majka i ćerka su iz Beške. Uglavnom, ćerka je došla po majku, koja je bila sa policajcima u kolima do dolaska ćerke. Zašto kažem sam Bog me poslao? Zato što je majka čitave dve nedelje lutala ko zna gde i to niko nije primetio. Šokantno je koliko smo postali otuđeno društvo", zaključio je Desimir Karamatraković.

(Kurir.rs)

