ZA 14. FESTIVAL GLUMAČKIH OSTVARENJA U LOZNICI: Prijavilo se 17 amaterskih pozorišta za učešće na ovoj manifestaciji

od 19. do 26. aprila

LOZNICA – Za učešće na 14. Festivalu glumačkih ostvarenja prijavilo se sedamnaest amaterskih pozorišta saopšteno je iz Kulturno-umetničkog društva ‘’Karadžić“ koje organizuje ovu manifestaciju. Organizacioni odbor pregledaće pristigle snimke predstava, a spisak šest odabranih koje će biti izvedene u takmičarskom delu na festivalu biće objavljen do 25. marta.

Planirano je da festival bude održan od 19. do 26. aprila ako na snazi ostanu sadašnje epidemiološke mere. U slučaju da one budu pojačane i u tom periodu epidemiološka situacija ne dozvoli održavanje festivala, termin će biti pomeren o čemu će učesnici biti blagovremeno obavešteni.

foto: KUD ''Karadžić''

Kao i prethodnih godina na festivalu će biti uručene nagrade za najbolju mušku i žensku ulogu, najbolje muške i ženske epizodiste i najboljeg mladog glumca, dok će KUD ‘’Karadžić“ nekome od svojih članova dodeliti nagradu ‘’Petar Grujić“, za doprinos razvoju pozorišne scene u Loznici.

Žiri publike će tokom trajanja manifestacije svake večeri posle predstave birati glumca večeri. Tradicionalno festival prve večeri otvara pozorište KUD ‘’Karadžić’’ premijerom svoje predstave dok će završne večeri u čast nagrađenih, kao i do sada, na scenu izaći glumci nekog profesionalnog teatra. Vukov dom kulture trebalo je prošle godine, od 6. do 13. aprila, da bude domaćin 14. Festivala glumačkih ostvarenja, ali je zbog uvođenja vanrednog stanja i pandemije on odložen.

foto: KUD ''Karadžić''

Ljubitelji pozorišta prošle godine ipak nisu ostali uskraćeni za druženje sa glumcima jer su preko fejsbuk stranice festivala emitovane predstave koje je ranijih godina igralo pozorište KUD ‘’Karadžić“.

Inače, do sada je na lozničkom Festivalu glumačkih ostvarenja u takmičarskom delu izvedeno više od 70 predstava amaterskih pozorišta iz raznih mesta Srbije, a organizatori se nadaju da će ovoga aprila ipak biti u prilici da se druže sa publikom

