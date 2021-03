DECA ŽIVELA U BEDI I BEZ STRUJE: Zahvaljujući prilogu Kurir televizije, konačno dobili NORMALNE uslove za život! KURIR TELEVIZIJA

Dva dečaka privremeno su izmeštena usled povrede butne kosti koju je njihova majka pretrpela. Žive teško, a sugrađani uveliko rade na tome da svojim donacijama, doprinesu njihovom boljem životu. Danas smo opet u domu Vojnića, gde su veoma teški i obimni radovi u toku.

"Dosta je bilo priprema na zidu samo, dosta obijanja, vlage i buđi. Izvršena je sanacija komplet zidova" Podsetimo, prvih dana je priključena struja koja je porodici koja živi od socijalne pomoći bila isključena zbog dugovanja.

Posle emitovanja našeg priloga, nakon sugrađanja koji učestvuju u akciji , sa željom a pomognu javili su se i humani gledaoci televizije Kurir.

"Važna je ta podrška, važno je to osećanje naroda, da on to razume . Da shvate koja je teškoća života kod ove dece, ne možemo od svakoga očekivati da može da pomogne, ali dovoljno je da te podrži. "

Podsećamo, danima su u ovoj kući dva dečaka stari 10 i 15 godina boravili sami, nakon što im je majka bila hospitalizovana zbog preloma butne kosti.

