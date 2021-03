KOMUNALCI NE PRAŠTAJU NI MINUT PREKORAČENJA VREMENA: Zatekli vulkanizera da radi posle 12h, ODMAH izrekli kaznu (KURIR TELEVIZIJA)

Zbog nepoštovanja Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, za protekla dva vikenda u Subotici su izdata dva prekršajna naloga – jedan zbog okupljanja građana, a drugi je ispisan Enesu Avdiću, vulkanizeru, koji je zatečen da radi posle 12 časova.

Dok on tvrdi da je imao pravo na rad, iz Sekretarijata za inspekcijsko – nadzorne poslove grada Subotice kažu da je sve urađeno po propisima.

Subotičanin Enes Avdić, za više od dve i po decenije koliko drži vulkanizersku radnju i servis za pranje tepiha, kako kaže, nikada nije imao problema sa zakonom. Sve do pre dve subote, kada mu je na vrata "pokucala" Komunalna milicija i napisala mu prekršajni nalog, jer je radio posle 12 časova.

- U do 12 došla je jedna gospođa da joj operemo auto dok ona ode do pijace. Mi smo prihvatili da izvršimo uslugu, i došli su komunalci i naredili nam da obustavimo posao i ondmah su nam napisali kaznu – priča vlasnik radnje.

Enes kaže da je prema uredbi koja je dan pre stupila na snagu, on kao preduzetnik koji se bavi uslužnom delatnošću imao pravo da radi i u subotu i nedelju, i to do devet uveče. Zbog toga je podneo žalbu subotičkom Prekršajnom sudu, od koga sada čeka "konačni sud", jer kako kaže nije kriv, kao i jer bi za otplatu izrečene kazne od 150.000 dinara, trebao da posluje bar dva meseca bez dobiti.

-Ako sam baš kriv i treba da platim – kaže tužno Enes.

U pismenom saopštenju Sekretarijata za inspekcijsko – nadzorne poslove grada Subotice, kažu da je lokalna Кomunalna milicija i komunalna inspekcija u proteklom periodu postupala u skladu sa Naredbom Gradskog štaba za vanredne situacije, Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid – 19, te da su sva pravna i fizička lica bez izuzetka u obavezi da postupaju po onome što donose nadležni organi. Dalje stoji i da se na osnovu brojčanih pokazatelja izvršenih kontrola i uočenih nepravilnosti stiče utisak da se Subotičani disciplinovano odnose prema poštovanju propisanih mera.

Kurir