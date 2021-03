OBORENI SVI REKORDI U ZARAZI: Trocifrene brojke u Rasinskom okrugu

KRUŠEVAC - Epidemiološka situacija u Kruševcu I u celom Rasinskom okrugu dostigla je svoj vrhunac u jednogodišnjoj harangi virus kovid 19 nad građanima i građankama.

Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca, registrovano je čak 105 novoobolelih lica u gradu i još 103 ukupno u ostalim opštinama Okruga. Prvi put od početka ove svetske pošasti ukupna cifra novo inficiranih na dnevnom nivou je prešla 200.

Posle Kruševca, najviše inficiranih oboljevanje je iz Trstenika - 49 lica, zatim je 30 novih bolesnika iz Aleksandrovca, 15 lica iz Varvarina, pet iz Brusa i četiri iz Ćićevca. U kruševačkoj Opštoj bolnici hospitalizovano je 137 pacijenata, a u Kovid bolnici 252, od kojih je 14 priključeno na aparate za veštačku ventilaciju. U toj zdravstvenoj ustanovi, koja je u sastavu Kliničkog centra Niš, za dan je preminulo pet osoba. Do sada je izlečeno 13.392 bolesnika, a preminulo je 359 ljudi. Korona virus je do evidentiran kod 16.566 lica u Rasinskom okrugu i to: 8.779 iz Kruševca, 2.818 iz Trstenika, 2.637 iz Aleksandrovca,993 iz Varvarina,681 iz Brusa i 658 iz Ćićevca.

U kategoriji učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Kruševac, od februara ove godine stalni se povećava broj inficirane dece, što poprima zabrinjavajuće razmere. Prema rečima lekara, klinička slika je blaga, znatno ređe srednje teška, a prepoznaje se po sekretu i zapušenju nosa, bolu u grlu, kašalju, malaksalosti, bolovima u zglobovima i mišićima i povišenoj telesnoj temperaturi.

Broj dece smeštene u vrtićima je nepromenjen, oko 60 posto od upisanih, vrtići se pridržavaju svih protivepidemijskih mera, ima izolovanih mališana, ali bez potvrde da su zaraženi. Od 370 zaposlenih radnika, petoro je inficirano, troje vaspitača je u izolaciji zbog kontakata sa nekim od obolelih. Od početka ove planetarne boljke 63 radnika Predškolske ustanove iz Kruševca je bilo zaraženo, a 135 je vakcinisano sa obe doze vakcine.

Do sada je u Rasinskom okrugu vakcinisano 38.691 osoba, od kojih je dve doze primila 23.861 osoba, u Kruševcu vakcinu je primilo 22.995, a revakcinisano 12.715 građana i građanki. Danas je proces imunizacije u Hali sportova u Kruševcu i na seoskom području – u ambulanti u Čitluku obišla i ministarka za državnu upravu I lokalnu samoupravu Marija Obradović i u razgovoru sa građanima istakla nužnost vakcinacije u cilju jačanja kolektivnog imuniteta građana u Srbiji.

(Kurir.rs/Ž. M.)

