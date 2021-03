GRADONAČELNIK ČAČKA: Pregovaramo sa Beogradom da se mere donose na lokalnim nivou, moramo da čuvamo radna mesta

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović izjavio je da je lokalna samouprava u intenzivnim pregovorima za državnim zvaničnicima u Beogradu kako bi se pronašao najbolji model po kojem bi i ugostitelji mogli da rade. Naime epidemijske mere koje je doneo Krizni štab u velikoj meri su pogodile privredu, naročito ugostiteljstvo zbog čega su ugostitelji ove sedmice u znak protesta blokirali centar Čačka.

Todorović je danas rekao da Čačak, niti bilo koji drugi grad ili opština, ne mogu biti parcijalno izuzeti od mera, ali da se one u izvesnoj meri mogu korigovati.

"Zašto prodavac nameštaja ili bele tehnike ne bi mogao da radi u ovim uslovima, a prehrana gde ima 100 ili 200 korisnika u jednom objektu radi preko celog dana. Zašto, recimo, ugostitelji ne bi imali neki vremenski period, do 13, 15 ili 17 sati, uz poštovanje svih mera, da obavljaju šaltersku prodaju pića ili hrane. Naš osnovni motiv je da sačuvamo radna mesta. U Čačku oko 4.000 ljudi živi od ugostiteljstva, to je ogroman broj ljudi. Već godinu dana traje njihova ogromna borba, muka, gubici. Mi smo prošle godine doneli odluku da svi ugostitelji koji su u zakupu u objektima u vlasništvu grada ne plaćaju zakup. To je mala pomoć. Moramo sačuvati živote, ali i radna mesta. Ti ljudi se bore za svoje porodice", naveo je Todorović.

Prema njegovim rečima on je ove nedelje obavio iskren i kvalitetan razgovor sa predstavnicima čačanskih ugostitelja i drugih delatnosti i o tome obavešteni predstavnici Vlade Srbije, te da se čeka njihov odgovor.

