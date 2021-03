VEČERAS PRVA EPIZODA DRUGE SEZONE 300 ČUDA: O svestranom čoveku i crkvi usred šume u Kuršumliji

Gledajte "300 čuda" večeras od 19.30 na Kurir televiziji!

U prvoj epizodi novog serijala “300 čuda” upoznaćemo Jovicu Nikolića iz Lapova. Ovaj čovek je novinar, železničar, vatrogasac, humanista, publicista i vajar. Autor je knjige “Od A do Š”, gde su priče ispričane rečima koje počinju na isto slovo, a ima i neobičnu zbirku skulptura. Ekipa “300 čuda” ne bi bila to što jeste, da nije otkrila crkvu usred šume u selu Kamenica kod Kuršumlije. Vekovima se pričalo da postoji, pa je ekipa, pojačana arheolozima, krenula da je pronađe. Ne propustite priliku da saznate kako je to izgledalo!

Serijal “300 čuda” govori o običnim, a neobičnim ljudima, događajima, prirodnim fenomenima i predelima. Emisija se bavi posebnostima pojedinih ljudi, koji su na svoj način zanimljivi, a zavređuju da se o njima snimi TV priča. Neobični događaji, prirodne pojave, fenomeni, kao i nepoznata neistražena mesta, kojima Srbija obiluje, predmet su pažnje tv kamere, novinara, i na kraju gledalaca...

