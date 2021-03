MILOŠ VUČEVIĆ: Novi Sad otvaranjem konzulata dobija još jednu čvrstu kariku u procesu saradnje Austrije i Srbije

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se u Gradskoj kući sa generalnim sekretarom Saveznog ministarstva za evropske i međunarodne poslove Republike Austrije Peterom Launski-Tifentalom, ambasadorom Republike Austrije u Beogradu Nj. E. Nikolausom Luterotijem i počasnim konzulom Republike Austrije u Novom Sadu Zoranom Tadićem. Povod sastanka bio je otvaranje počasnog Konzulata te države u Novom Sadu, na adresi Partizanska ulica br. 27 kojem je pored gradonačelnika i austrijske delegacije prisustvovao i državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije Nemanja Starović. Na sastanku u Gradskoj kući sagovornici su konstatovali da od jeseni 2019. godine u Beču, odlično funkcioniše „Udruženje Srba u Austriji“ i da taj vid povezivanja mnogo znači za srpsku zajednicu koja tamo broji više od 120 000 ljudi. Oni su naglasili da je podjednako važno da se otvaraju predstavništva Austrije i u Srbiji, radi bolje povezanosti i komunikacije stanovništva i privrede dve zemlje. Osim pomoći žiteljima Austrije koji su na radu ili proputovanju u severnom delu Srbije, uloga Konzulata biće i oživljavanje ekonomskih, kulturnih i drugih veza između Vojvodine i Austrije. Građanima su vrata Konzulata Republike Austrije u Novom Sadu zvanično otvorena od danas, a njegova nadležnost se odnosi na oblast Autonomne Pokrajine Vojvodine, dok je cilj doprinos razvoju bilateralne saradnje dve zemlje. Tim povodom prisutnima se, između ostalih, obratio i gradonačelnik Vučević. -Novi Sad otvaranjem ovog konzulata dobija još jednu čvrstu kariku u procesu saradnje Austrije i naše države. Današnji datum, 24. mart, nije lak datum za nas, posmatrano u istorijskom kontekstu, ali mi moramo da gledamo u budućnost i da kreiramo još bolju saradnju, i to osnaživanjem odnosa, ekonomije, privlačenjem investicija, a sve u cilju stvaranja što boljih uslova za mlade naraštaje, da ostanu u Srbiji. Zato ovo nije samo protokolarni događaj, već ima jedan suštinski i dublji značaj za unapređenje odnosa dve zemlje, kao i za naš grad. Dolazak generalnog sekretara Petera Launski-Tifentala u Novi Sad, velika je čast, jer kako smo na sastanku konstatovali, ovo mu je prva, strateški odabrana, poseta van Austrije u poslednjih 13 meseci, za vreme trajanja pandemije. Sa ambasadorom Luterotijem negujemo višegodišnju dobru saradnju, a tu bih posebno istakao onu vezanu za nastupe Austrije na Poljoprivrednom sajmu, podršku ambasade za našu titulu Evropske prestonice kulture, zatim, podsticanje lokalne privrede u pogledu dovođenja investicija, otvaranja fabrika i obezbeđivanja novih radnih mesta za Novosađane. U tom smislu, spomenuo bih novoizgrađeni objekat „CTPark Novi Sad“, čiji je zakupac kompanija „BMTS-technology“, vodeći proizvođač turbo-punjača u svetu, kao i austrijskog koncesionara za izgradnju i upravljanje javnim garažama „BPOČEO SA RADOM POČASNI KONZULAT AUSTRIJE U NOVOM SADU Ambasador Nikolaus Luteroti je istakao da će dve zemlje i ubuduće sarađivati u oblasti privrede i kulture, kao i to da konzulati odlično služe bliskijem povezivanju dva naroda, otvaranju novih mogućnosti za saradnju i doprinose boljem uzajamnom razumevanju. On je dodao da mu je posebno zadovoljstvo što je ovo drugi počasni Konzulat Austrije u Srbiji, dok je prvi otvoren 2017. godine u Nišu. Generalni sekretar Saveznog ministarstva za evropske i međunarodne poslove Austrije Peter Launski-Tifental istakao je da sutra nastavlja posetu Srbiji, i da će u Beogradu imati sastanke sa ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem, kao i ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović, i poručio da je Austrija stabilan partner Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji. Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Starović istakao je dugu tradiciju dobrih odnosa dve zemlje i naglasio da je otvaranje još jednog konzulata u zemlji jasan signal da bilateralni odnosi Austrije i Srbije idu uzlaznom putanjom. Počasni konzul Republike Austrije u Novom Sadu Zoran Tadić se zahvalio svima na pruženom poverenju i izjavio da je cilj njegovog rada povezivanje dve zemlje, intenziviranje saradnje u opštem interesu i negovanje tradicionalno dobrih srpsko-austrijskih odnosa.

est in Parking – Holding AG“ iz Beča. Čestitam počasnom konzulu Zoranu Tadiću i siguran sam da će na najbolji način reprezentovati državu i biti čvrta, nesalomiva karika saradnje dve države - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Kurir