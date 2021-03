OGROMNA GUŽVA ISPRED NIŠKOG ČAIRA: Hiljade građana Severne Makedonije čekaju da se vakcinišu (FOTO)

U niškoj hali "Čair" je danas nastavljena vakcinacija za privrednike iz Severne Makedonije, ali su iz susedne zemlje stigli i građani koji se nisu prijavili za vakcinu, pa je gužva od ulaza u halu do bazena, a jednom građaninu se i pozlilo, te ga je odvezla Hitna pomoć. Za sada, kako kaže direktor niškog Doma zdravlja Milorad Jerkan, još niko nije vraćen, ali će prioritet imati, dodaje, privrednici koji su prijavljeni.

Interesovanje za vakcine je i juče bilo veliko, pa su, kako kaže Jerkan, dali 1.735 vakcina, a danas je do podneva vakcinu primilo oko 600 ljudi. Zbog vakcinacije su iz Severne Makedonije stigli i građani koji nisu na spisku ali je, kako navodi direktor niškog Doma zdravlja, noćas stiglo još 1.000 vakcina, a uskoro bi trebalo da stigne i oko 1.200 AstraZeneke.

Ovog časa, niš hala čair oko 2000 ljudi https://t.co/GYZRE0ykjR TE TV OH cela makedonija pic.twitter.com/nV9iOHXi6a — Jovica (@Jovica85617739) March 28, 2021

"Veoma ozbiljna gužva. Ja sam uspeo da nabavim još 2.000 vakcina preko ljudi koji žele te dobre odnose da i dalje imamo, iz Beograda su krenule vakcine. Ako bude više ljudi, biće nam žao, nećemo moći svima da izađemo u susret", istakao je Jerkan.

foto: Printscreen RTS

Stigli su, kako kaže, i građani koji nisu prijavljeni za vakcinu, ističe da za sada niko nije vraćen, ali da će prioritet imati privrednici koji su se prijavili.

"Došli su, čuli su. Pa ne vraćamo nikog trenutno, međutim, pokušavamo da ovi što su prijavljeni da prvi prime, to je osnovna poenta da oni prvi prime, sve što ostane mi ćemo dati i ovim drugim ljudima", dodao je Jerkan.

Jednom čoveku iz susedne zemlje se i pozlilo, pa ga je odvezla Hitna pomoć, a Jerkan kao mogući razlog navodi umor.

"Pošto su mnogi ljudi došli iz Bitolja, iz Prilepa, cele noći na granici, jer je bila velika gužva. Odvezen je jedan čovek, živ je, u trenutku kad ga je uzela Hitna pomoć, nije nešto strašno, bar se nadam da neće biti strašno. To je normalno čovek umoran dođe, ne jede, još i ako puši cigarete, još ako je prethodnog dana i pio, to su sve kontraindikacije koje mogu da izazovu takvo stanje", rekao je on.

Dodao je da su kolapsi mogući, baš iz te premorenosti, te da je i juče bilo kolapsa.

Iako u Nišu još niko nije vraćen od onih građana koji su došli bez zakazanog termina, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije Mihailo Jovanović rekao je ranije da građani iz susednih zemalja, koji nisu prijavljeni, neće biti vakinisani.

Podsetimo, vakinacija privrednika iz Severne Makedonije počela je juče u Nišu i trajaće još danas.

(Kurir.rs/juznevesti)

Kurir