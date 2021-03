POKRAJINSKI SEKRETAR MILOŠEVIĆ PREKORAČIO OVLAŠĆENJA: Naložio smenu dekana Doroslovačkog, reagovalo ministarstvo

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je naložilo i sprovelo vanredni inspekcijski nadzor u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, gde su uočeni brojni nedostaci.

U okviru Univerziteta u Novom Sadu došlo je do sukoba između Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Fakulteta tehničkih nauka. Razlog sukoba je skandalozno postupanje pokrajinskog sekretara prof. dr Zorana Miloševića i pokrajinske prosvetne inspekcije.

Oni su naložili Savetu Fakulteta tehničkih nauka da smeni dekana prof. dr Radeta Doroslovačkog, to jest da van snage stavi odluku iz maja 2018. godine o njegovom izboru i imenuje vršioca dužnosti iz reda prodekana do isteka mandata.

Zbog ove odluke reagovao je i Fakultet tehničkih nauka. Dopisom koji je uputio članovima Senata Univerziteta u Novom Sadu, FTN upozorava na grubo urušavanje autonomije, kako FTN, tako i Univerziteta u Novom Sadu.

"Naložene mere prouzrokuju nesagledivu i ogromnu štetu za Fakultet tehničkih nauka", poručuju iz te ustanove.

U dostavljenoj dokumentaciji navodi se da su pokrajinski sekretar prof. dr Zoran Milošević i pokrajinska prosvetna inspekcija prekoračili ovlašćenja. Ističu i da je o situaciji obavešteno resorno ministarstvo i najviši republički organi.

"Suštinski se, upravo naloženim nezakonitim merama, nalaganjem Savetu Fakulteta da se pola godine pre isteka mandata koji traje tri godine dekan razreši, isključivo radnjama Pokrajinskog sekretara i prosvetnih inspektorki, prouzrokuje društvena opasnost i visok stepen rizika. Unosi se pometnja, panika i visok nivo pravne nesigurnosti. I to za koga, za FTN koji je pod vođstvom profesora Doroslovačkog postao lider po broju upisanih studenata, oko 16.000, po svom doprinosu i privlačenju stranih investitora u Novi Sad, izgradnji Naučno-tehnološkog parka i planu države za osnivanje Instituta za veštačku inteligenciju u Novom Sadu. Sve to je dovelo i do toga da FTN-u bude dodeljena i Svetosavska nagrada", navodi se u zahtevu koji je dostavljen Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

