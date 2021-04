U VOJVODINI DANAS DOMAĆICE FARBALE JAJA: Nova uskršnja tehnika - šlingovanje KURIR TELEVIZIJA

Domaćice koje Uskrs proslavljaju po Gregorijanskom kalendaru, danas su imale pune ruke posla. Od ranih jutarnjih časova bile su u svojim kuhinjama, kako bi ofarbale uskršnja jaja, koja se na severu Srbije za ovu priliku ukrašavaju na najrazličitije načine.

Uskršnja jaja od davnina se u narodu pripremaju na Veliki petak ili pak Veliku subotu, kako bi se sedmog dana u nedelji našla na bogatoj prazničnoj trpezi. Domaćice širom Srbije ukrašavaju ih na razne načine, a one na severu Vojvodine koje proslavljaju Uskrs po Gregorijanskom kalendaru, to čine od slame, pa sve do belog veza. Najnovija tehnika Bačvanki je - šlingovanje.

Ljubica Mandić, domaćica iz Subotice kaže da bira guščije, belo jaje.

"Šlingovanje znači krugovi, listići, koji se prave da su rupice, preko navlačimo svilu u boji. Te rupice sam farbala boju, a kontur pastom smo oivičila te oblake, da bi dobili na punini, kao koncem da se radi", rekla je ona.

Ima i onih, najčešće domaćica sa salaša, koje ne odustaju od tradicionalnih načina farbanja jaja, a čije veštine su nasledile od svojih baka.

"Nalepnice, u lukovini zajedno sa travom, radila sam jedno vreme i kineskom farbom. I to bude jako lepo", rekla je Marija Bošnjak, domaćica iz Male Bosne.

Uskršnje jaje simbolizuje život i podseća na nevino prolivenu krv i vaskrsenje Hristovo, a kako kažu iz Subotičke biskupije, ovaj običaj farbanja je način da se vera približi narodu.

