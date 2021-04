Vučević: Nikad neću zaboraviti 3. april 1999, jer tada je priroda pevala prolećnu pesmu, a čovek plakao

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisetio se na svom Instagram profilu kako je tokom NATO bombardovanja na današnji dan srušen Most slobode u tom gradu.

-Sećam se, tog 3. aprila 1999. dan je bio prelep. Najradosniji dečji praznik Vrbica izmamio je mališane na ulice, koji su s roditeljima išli do crkve. Preko Mosta slobode mnogo ljudi je prelazilo, mnogi su izašli na ulice da slikaju dva dana ranije srušen Varadinski most. Grad je vrveo od ljudi sve do sumraka. A onda odjednom mrak, tmina, eksplozija. NATO iz vazduha gađa i ruši Most slobode u 19.50. Na svu sreću u toj nesreći, na Dunavu su bili alasi, pa su spasavali sve koji su upali u reku. Čuveni Velja Ribar je spasao čak devet života, herojski je iz Dunava izvlačio povređene. Nikad neću zaboraviti 3. april 1999. godine, jer tada je priroda pevala prolećnu pesmu, a čovek je plakao. Nikad neću zaboraviti april te godine, jer smo ostali bez 3 stuba grada - bez Varadinskog mosta, Mosta slobode i Žeželjevog mosta. Nećemo nikad zaboraviti taj april. Novi Sad pamti! - naveo je on.