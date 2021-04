BLISKI SUSRET TREĆE VRSTE Nakon ŠOKANTNE tvrdnje da su ga oteli VANZEMALJCI Negotinac pokazao kako priča sa njima KURIR TELEVIZIJA

Negotinac Jovan Spasić čvrsto tvrdi da su ga oteli vanzemaljci kako bi mu preneli važne poruke upozorenja.

"Mali zeleni" sa Marsa javili su mu se kako bi ga upozorili na značaj očuvanja planete, kako tvrdi, a sada je u emisiji "300 čuda" na Kurir televiziji detaljno ispričao kako je došlo do kontakta, a pokazao je i kako razgovara sa njima.

- Kada želim da se čujem sa njima, ja samo pozovem, imam ovde svoj aparat, to su slušalice i mikrofon koji se zovu bućutrućifon i kažem: "šo fi, cimon kebuz, našar" - priča ovaj neobični čovek, koga mnogi iz milošte zovu Joca pronalazač.

Kako tvrdi, Marsovci ga u potpunosti sve razumeju, jer je on već nekoliko puta bio njima u poseti.

- Dve godine sam skupljao limenke da bih napravio odelo za komunikaciju sa malim zelenim - kaže Jovan.

On tvrdi i da su vanzemaljci vršili eksperimente nad njim, te da mu je nakon toga izbrisano pamćenje, a seća se samo pojedinih reči koje mu služe da stupi u kontak sa njima.

- Jednoga dana, prilikom izleta u prirodi gde je išao dabere lekovite trave, nešto je došlo i ošamutilo me. Nisam ni video, ni znao. To su bili Marsovci. Koliko sam ja bi sa njima, to nisam znao, ja sam samo video u jednom trenutku našu zemlju, koja je bila velika, a kako smo se udaljavali, ona je postajala sve manja i manja. Ja sam otišao negde daleko od nje - tvgrdi Joca pronalazač.

Vanzemaljci su ga i uredno vratili na mesto odakle su ga uzeli, ali su mu i izbrisali sva sećanja. Ipak, njemu su na pameti ostale i neke reči koje je zapamtio, te sada može i povremeno da se čuje sa njima.

- Oni nisu toliko agresivni, a ja sam bio toliko grub prema njima da sam oštetio njihovu letelicu. Ja sam se plašio njih i zato sam ih napao - tvrdi Joca.

Marsovci uglavnom komuniciraju pogledom, navodi Joca pronalazač, a specifično odelo u koje se oblači od tada, služi mu da sa njima komunicira.

Svoju garažu Jovan je pretvorio u Svemirsku stanicu, a preko specijalne slušalice povremeno komunicira sa vanzemaljcima.

- Imam i svoj svrzogaćoskop, nije teleskop, gde ja posmatram kad odem kod njih tamo, gledam druge zvezde, tj. nebeska tela. Ja sam ipak nešto ukrao od njih.

Jovan je izmislio i stanicu za teleportaciju, onaj ko ne želi da bude ovde, već negde drugde, to može da učini tako što će sesti na Jocinu stolicu za teleportaciju, da tačno kaže određeno mesto.

- Da li je to neki drugi grad ili država ili čak druga planeta, sve to može da se uradi. Poželjno je čak da se donese i fotografija. Ako nema fotografiju, onda mora tačno mesto da se navede.

Međutim, Joca kaže da je to put bez povratka, te da se još niko nije usudio da krene sa njegove teleportacione stanice.

Kad ga komšiluk vidi u njegovom specijalnom odelu, reakcije su različite.

- Neko se smeje, neko se čudi, neko pita odakle mi to - kaže Joca.

Sa Marsovcima se čuje jednom nedeljko, kako tvrdi, takav je dogovor.

Njegova žena uglavnom se smeje, pogotovo kada ga vidi u novinama. - Pa smeje se i ona kad vidi - miroljubvo zaključuje Joca pronalazač.

