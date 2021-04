NOVI SEMAFORI ZA BEZBEDNIJI SAOBRAĆAJ U LOZNICI: Vozači i pešaci tri meseca nisu imali saobraćajnu signalizaciju

LOZNICA – Loznički vozači i pešaci do pre tri meseca na semafore su morali da "paze" samo duž Bulevara Dositeja Obradovića i Ulici vojvode Mišića. Stvari su se promenile kada su krajem godine proradili semafori na dve raskrsnice na Lagatoru, Ulice vojvode Putnika (valjevski put), sa ulicama Patrijarha Pavla kao i Marka Radulovića, a sada je na isti način regulisan i saobraćaj kod zelene pijace u Banjskom šoru.

Prema rečima Ljubinka Đokića, pomoćnika gradonačelnika, to je treća raskrsnica koja je u poslednjih nekoliko meseci dobila semafore, a reč je o vrlo prometnoj saobraćajnici koja iz pravca Banje Koviljače vodi ka gradskoj pijaci i centru grada, gde se kreće veliki broj i automobila i pešaka. On je najavio da će u Loznici do kraja godine semafori stići na još tri raskrsnice, na Vladića brdu (šabački put), kod skretanja ka Lagatoru, kao i kod Gimnazije, odnosno Muzeja Jadra, i Ekonomske škole.

foto: T. Ilić

- Želimo da povećamo bezbednost svih učesnika u saobraćaju i cilj nam je da semaforskom signalizacijom regulišemo što više raskrsnica u gradu – kaže Đokić.

Istovremeno sa regulacijom dinamičkog grad radi i na uređenju mirujućeg saobraćaja kazao je on i dodao da Loznica spada u mali broj lokalnih samouprava u Srbiji koje imaju usvojenu Strategiju o bezbednosti saobraćaja, i da su sa Saobraćajnim fakultetom uradili Studiju o saobraćaju koja detaljno analizira gradski dinamički i mirujući saobraćaj.

(Kurir.rs/T.Ilić)