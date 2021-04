KAD SREMCI DAJU NAZIV NASELJU: Dobijete mesto sa najbezobraznijim imenom u Vojvodini KURIR TELEVIZIJA

Severno od Planinske, naselje kod pruge ili Pičkovac... Sve su to nazivi koji su u upotrebi kod 95 odsto stanovništva Sremske Mitrovice za deo grada čiji je pravi, oficijalni naziv naselje Braća Maletić.

Različite su teorije o poreklu imena ovog mesta u Vojvodini. Od toga da je sagrađeno na velikoj udaljenosti od centra do toga da su njegovi prvi stanovnici bili ginekolozi.

"Kažu da su ginekolozi prvi koji su u ovom naselju sagradili kuću i da je naselje dobilo naziv Pičkovac", navodi nam prolaznica.

"Ovo je periferija grada, ovde su nekada bile njive. Tu gde stojimo je bila bašta i ovaj deo Mitrovice je preko pruge, a sad imamo podvožnjak pa smo priključeni gradu, nemamo osećaj odvojenosti od centra grada prugom", objašnjava jedan meštanin.

Da se ne stide imena, potvrđuje nam treći sused.

"To je normalno za ovde, mi smo se uklopili u to. Nije me ni sramota da kažem kad me pitaju odakle sam, ja kažem "Normalno, iz Pičkovca".

