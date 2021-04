VUČEVIĆ: Pošto je Srbija šampion vakcinacije, mogla biti među prvima koji se vraćaju normalnom životu

U razgovoru sa čelnicima EXIT festivala i udruženja Novi Sad - omladinska prestonica Evrope (OPENS) Dušanom Kovačevićem i Vukašinom Grozdanovićem danas smo došli do zaključka da bi Srbija, budući da je šampion vakcinacije, mogla biti među prvim zemljama koje se vraćaju normalnom životu, najavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- Teško je svima u vreme dok hara korona virus, godina pandemije je snažno uticala na pogoršanje mentalnog zdravlja, a verujem da je dostizanje određenog stepena imunizacije ključni način borbe protiv kovida i borbe za povratak u "stari" život. Ovo je bitno i zbog ekonomije, svih naših ugostitelja, hotelijera, manifestacija, taksista i drugih uslužnih delatnosti, koji su teško pogođeni ograničenjima koja su morala biti uvedena. U trenutku kada bogatije zemlje u svetu imaju problem da dođu do vakcina, Srbija ima šansu da iz ove krize izađe još jača, kao jedan od lidera u Evropi, kako u domenu zaštite javnog zdravlja, tako i po ekonomskom rastu iu razvoju. Dušan Kovačević me je u razgovoru podsetio kako je plan otvaranja Velike Britanije, koji podrazumeva vraćanje događaja do 10.000 ljudi tokom maja i ukidanje svih restrikcija 21. juna, doveo do naglog talasa optimizma na ostrvu i tako motivisao sve segmente društva da se sa još većom snagom uključe u borbu za što skoriju pobedu nad virusom. Verujem da je to hitno potrebno i našoj zemlji. Vukašin Grozdanović iz OPENS-a je izneo podatke koji su nas sve zamislili i uplašili - depresija je povećana za 700% u odnosu na predpandemijski nivo. Napomenuo je i da su mladi u prethodnom periodu najčešće spominjani u kontekstu neodgovornosti i krivice za širenje epidemije, pa da je neophodno promeniti pristup i prepoznati ih kao deo rešenja, odnosno kao pojedince koji svojim primerom i snagom mogu da dovedu do što skorijeg vraćanja načina života na koji smo navikli, i koji zaslužujemo. Složili smo se da je potrebna veća koordinacija i saradnja nevladinog i vladinog sektora, kako bismo aktivirali sve segmente društva, posebno mlade, da se odazovu pozivima na imunizaciju. Vreme je da zadamo završni, pobednički udarac korona virusu. Vakcinišite se!

