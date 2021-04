RODE SVILE GNEZDO U BELOSAVCIMA KOD TOPOLE: Meštani se raduju jer veruju da njihov dolazak najavljuje bolje vreme i berićet

Za rode se oduvek verovalo da donose sreću i blagostanje tamo gde se pojave i naprave gnezdo. Obično je njihov dom na drvetu, krovu kuće, odzaku ili banderi a gnezda mogu biti velika i po dva metra. Ovih dana jedan par belih velikih ptica uočen je u selu Belosavci nedaleko od Topole, a meštani prepričavaju da je njihov dolazak dobar znak.

foto: RINA

- Svake godine su tu, seljani ih često viđaju na livadama kako šetaju i hvataju insekte. Verovatno imaju i mlade ali njih nismo viđali, gnezdo im je veliko i baš se obradujemo svaki put kad ih ugledamo kako ponosno sa visine razgledaju. Veruje se da njihov dolazak najavljuje neko bolje vreme, berićet, pa se svi nadamo da će nam uskoro krenuti na bolje, a ko zna možda u selu bude i više beba“, pričaju ovdašnji meštani za RINU.

Rode su mesožderi i uglavnom se hrane žabama, insektima i oba partnera obezbeđuju hranu za mlade. Roda snese tri do pet jaja, oba partnera leže na jajima od 25 do 38 dana, nakon pedeset do sto dana, mladi mogu da lete. Rode žive i preko 20 godina i ptice su selice.

