ŠANSA ZA MLADE PORODICE: Iz lozničke gradske kase pomažu povratak na selo

Mladi ljudi na teritoriji Grada Loznice koji žele da ostanu, odnosno započnu život na selu imaju šansu da se jave na konkurs lokalne samouprave i dobiju bespovratna finansijska sredstva za kupovinu, izgradnju ili rekonstrukciju kuća sa okućnicom na seoskom području. Gradski menadžer Dejan Stalović saopštio je danas da će javni poziv biti raspisan u ponedeljak, 12. aprila, a rok za podnošenje prijava je narednih šest meseci.

- Namera je da pružimo podršku mladim porodicama da ostanu da žive na seoskom području. U ovogodišnjem gradskom budžetu smo opredelili za tu svrhu četiri miliona dinara, a prvi javni poziv raspisan je za 1,8 miliona. Gradsko veće je formiralo komisija koja će svakog 15. u mesecu rangirati prijave koje su pristigle prethodnog meseca, a već imamo veliku zainteresovanost. Očekujemo da ćemo posle ovog javnog poziva vrlo brzo raspisati novi do utroška svog novca koji smo planirali - kazao je Stalović.

foto: Kurir/T.I.

Kako je precizirano mlada porodica je bračni par supružnika pojedinačno mlađih od 43 godine, ili roditelj koji živi sa jednim, ili više maloletne dece. Poziv se odnosi na kupovinu, rekonstrukciju, ili izgradnju kuće neto površine do sto kvadratnih metara, odnosno do 20 kvadrata po članu porodice na seoskom području lozničkoga kraja, u koje jedino ne spadaju Loznica, Banja Koviljača i Lešnica. To pravo porodica može ostvariti samo jednom, a 600.000 dinara je najveći iznos koji može dobiti. Potrebno je ispuniti određene uslove, a neki su da na gradskom i seoskom području Loznice i Srbije nemaju u svojini objekat za stanovanje, i da su ukupna primanja porodice na mesečnom nivou svih članova niža od dve prosečne mesečne neto zarade u Loznici. Tanja Glišić Matić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti u gradskoj upravi, kaže da se je ovo i prilika nekome da se vrati na svoju dedovinu pošto se mogu javiti i porodice čiji su preci u pravoj liniji imali neprekidno prebivalište na području Loznice najmanje 20 godina.

- Novac će biti prebačen na račun korisnika u roku od sedam dana po potpisivanju ugovora, a njegovo korišćenje pratiće nadležna komisija. Korisnik je dužan da komisiji dostavi kao dokaz izveštaj ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke o izvršenim radovima koji će sadržati obavezno i njihovu novčanu vrednost. Očekujemo da na najbolji način utrošimo sav predviđeni novac i pomognemo onima koji žele da žive na seoskom području na teritoriji Loznice koja ovo radi prva u Srbiji – rekla je ona i istakla da se za javni poziv već interesovalo 14 porodica.

Ideja grada je da pomogne mladima koji žele da se skuće na selu, a sada je na takvima da iskoriste priliku.

Kurir.rs/T.I.