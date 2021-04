VUČEVIĆ: Pristustvujemo 4. Industrijskoj revoluciji u Novom Sadu!

Jedan od pokazatelja da Novi Sad ne kasni za ostatkom sveta, svakako je razvoj IT industrije i pretvaranje grada u IT centar. Poslednjih nekoliko godina svedoci smo naglog industrijskog razvoja Grada Novog Sada, popularno nazvanog 4. Industrijska revolucija. Velike svetski poznate kompanije poput Continental, Nidek, 3Lateral, otvaraju predstavništva i fabrike u Novom Sadu i time omogućavaju nova radna mesta za Novosađane i stanovnike okolnih mesta.

“Mnogo je zaista projekata, da nešto ne preskočim, oko IT industrije imamo zaista 4. industrijsku revoluciju. Vega IT je kupila Radnički univerzitet, predstavili prva idejna rešenja. Vrlo je teško bilo da izaberu najbolje. Videli smo Kuzmanov and partners biro je pobedio, sa sjajnim projektom i ja verujem da će Vega IT, u toku 2022. krenuti da rekonstruiše Radnički univerzitet i to će biti, što se tiče visokospratnica nesporno novi landmark Novog Sada”- istakao je gradonačelnik Novog Sada.

foto: Grad Novi Sad

Kako Vučević navodi pored uređenje zgrade Radničkog univerziteta, u gradu će nići još jedna zgrada kao predstavništvo velike IT kompanije.

“Očekujemo da 3Lateral, koji je kupio lokalitet u Radničkoj 32, nekadašnju propalu fabriku Albus, prezentuje isto vrlo brzo njihov koncept jednog novog IT huba, klastera. 3Lateral kao deo Epic games-a iz Severne Karoline, odnosno SAD, giganta u toj softverskoj, ili ne znam ni ja kako pravilnije da nazovem, industriji. To su užasno bitni projekti, to je, to su novi stubovi razvoja Novog Sada, generalno taj ceo IT sektor, odnosno ceo taj digital koncept u grad.”

Industrijska zona Sever IV u poslednjih par godina doživela je potpunu transformaciju izgradnjom novih fabrika. Pored Lear-a, BMTS-a, od nedavno je i Continental otvorio svoju fabriku.

“Continental je stigao sa high tech fabrikom i u junu, julu, kreću da grade nove fabrike. Kupili su 31 hektar, pored puta Novi Sad-Zrenjanin, koji će isto biti brza saobraćajnica. Što možete da prevedete da imaju prostora za 6 fabrika da sagrade tamo. Trenutno su u Severu IV, ali će da šire svoje kapacitete. BMTS su isto već u Severu IV, pored Lear-a i pored Continentala, odnosno zajedno sa Continentalom u toj zgradi koju je Developer CTP kupio, izgradio”- dodao je gradonačelnik.

foto: Grad Novi Sad

Kako je najavljeno još jedna od velikih firmi koja bi uskoro mogla da počne izgradnju svoje fabrike je i japanski Nidek.

“Čekamo odgovor Japanaca, dolazi i Nidek. Mi nemamo dovoljno zemljišta u ovom trenutku koliko Nidek potencijalno može da traži, da želi da kupi i da napravi bukvalno svoj grad ovde. Strašno velike sve kompanije, vrlo je teško reći ko je veći bitniji i ja mislim da su to sjajne vesti za Novosađane i ne samo za Novosađane. Zato što rade i ljudi iz susednih opština. Zato što to utiče direktno na BDP Republike Srbije, zato što će najbolji proizvodi od slatkog programa, od čokolade i kakaa, pa do high tech digital sistema za kola se proizvoditi ovde u Novom Sadu i pisaće made in Serbia. Mislim da je to nešto o čemu nismo mogli ni da maštamo do pre 5, 10 ili 15 godina. To su stvari koje vas pokreću i koje vas drže”- istakao je Miloš Vučević za Samo Novi Sad.