Mirović: Početkom maja počinju radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora

„Zajedničkim radom Vlade Srbije i Pokrajinske vlade, a na inicijativu predsednika Republike Aleksandra Vučića, sve je spremno za izgradnju Fruškogorskog koridora i prvih dana maja očekujemo i zvanični početak radova na realizaciji tog velikog i značajnog infrastrukturnog projekta“, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović nakon sastanka sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislavom Momirovićem. Predsednik Mirović istakao je da je Pokrajinska vlada izdala dozvolu za postavljanje gradilišnog kampa, ocenjujući da je ovo važna vest za Rumu, Irig, Petrovaradin i Novi Sad, za privredu, građane, transport robe i bolju povezanost.

Na sastanku održanom u Pokrajinskoj vladi bilo je reči o realizaciji i drugih infrastrukturnih projekata u Vojvodini, od nacionalnog značaja, poput pripreme projektne dokumentacije za izgradnju auto-puta Novi Sad – Zrenjanin – Beograd, o izgradnji brze saobraćajnice koja će povezati Sombor i Kikindu, kao i o podršci Pokrajinske vlade realizaciji projekta brze pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom.

„Pokrajinska vlada biće pouzdan partner Vladi Srbije i zajedničkim snagama realizovaćemo planirane projekte koji će promeniti sliku ovog dela naše zemlje i omogućiti manje razvijenim opštinama da se priključe na brze saobraćajnice. U narednim godinama Vojvodina će biti povezana auto-putevima, brzim saobraćajnicama i brzom prugom“, izjavio je Mirović.

Na današnjem sastanku dogovoreno je i to da bude formirana radna grupa za izgradnju biciklističke staze od Novog Sada do Beograda, na staroj trasi puta, kao i od Petrovaradina do Beočina, što će biti realizovano zajedno sa lokalnim samoupravama. Bilo je reči i o nastavku rekonstrukcije puta Begeč – Bačka Palanka, priključku deonice Opovo – Debeljača na državni put, kao i o rekonstrukciji puta od Sremskih Karlovaca do Petrovaradina.

„Ovo je bio najozbiljniji i najsveobuhvatniji sastanak koji sam imao od kada sam stupio na ministarsko mesto. Prvi put posle pedeset godina realizujemo investicije koje se nisu sprovodile i koje predstavljaju najvažnije teme za građane Vojvodine“, izjavio je ministar Momirović i najavio da će u naredne dve godine u nekoliko lokalnih samouprava u Vojvodini biti izgrađena postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.