ČUDAK ILI ČUDOTVORAC? Milić Lazović namešta zglobove i leči od anksioznosti, a evo kako to radi FOTO

Oduvek su Srbi verovali u alternativne metode lečenja, a ni danas kada su dostupni mnogi lekovi u apotekama, nije drugačije. Milić Lazović iz Kovačkog potoka nadomak Kraljeva već godinama unazad leči ljude, tako što im narodski rečeno „namešta“ kolena, zglobove, rešava glavobolje i pronalazi bolne tačke.

„Svoj talenat nasledio sam od dede. Kad sam video da zaista mogu da pomognem ljudima, nisam želeo da to moje znanje sputavam. Energetski talasi koje emitujem prilikom masaže prolaze kroz telo pacijenta i kako energija struji tako se i on pomera. Do sada sam izlečio 917 pacijenata od aksioznosti. Svaki pojedinačno to može da vam potvrdi. Iako bioenrgiju ponekad vezuju za prevaru, moji pacijneti su dokaz da je lečenje i izlečenje na ovaj način moguće“, rekao je Milić za RINU.

U njgovu čudnu ordinaciju zaputili su se mnogi, neki sa štapovima i štakama u ruci. Jedan od njih je i Želimir Sredojević, koji već punu deceniju dolazi po svoj oporavak jer to je, kako kaže, jedini način da umanji posledice povrede kuka i rebara koje je zadobio pre pedeset godina.

"Do skoro nisam mogao nogu od zemlje da podignem, a danas prelazim oko deset kilometara dnevno. Moj veliki uspeh je da u svojih 88 godina mogu da hodam i da se nesmetano krećem. Ponekad me zabole kukovi, noge ili rebra, ali nakon tretmana sve to je kao rukom odneseno", kazao je starina Želimir.

Kako bi usavršio svoje znanje i nadogradio ga, Milić Lazović okrenuo se meditaciji koja je trajala čak 3000 dana, sa štapom u ruci.

„Tada su me mnogi prozvali čudakom, ali priroda zaista jeste naša majka od koje mnogo možemo da nučimo. Naši preci lečili su se samo takvim metodama i dugo živeli u teškim uslovima. Svaka čast nauci i lekovima, ne osporavam njihov značaj, ali za mene su biljni melemi iznad svega“, rekao je ovaj Kraljevčanin koji je smislio i posebnu terapiju sa kojim su, kako tvrdi, oduševljni mnogi.

„Melem je izuzetno hladan, međutim kada se on utrlja i iako je i dalje hradan, tamo gde se nalaze moje ruke tu je temperatura 52 stepena. Pronalazim vrhovima prstiju brojne bolne tačke i nerve koji se upredaju i mojom tehnikom to lečim i nameštam u prvobitni položaj", naglasio je Milić.

