RUTA PREKO DRINE OŽIVELA PREKO NOĆI! Primetan sve veći broj migranata u lozničkom kraju SRBIJA IM USPUTNA STANICA (FOTO)

Migranti sa rančevima na leđima ponovo su česta slika kod lozničke autobuske stanice i na Bulevaru Dositeja Obradovića kojim prolaze kad krenu ka susednoj Banji Koviljači ili Malom Zvorniku sa jednim ciljem - da što pre pređu reku Drinu.

Sa toplijim danima oživi ova ruta kojom godinama prolaze migranti na putu ka zapadnoj Evropi i boljem životu.

Da se na reci "radi" potvrdila su dva nedavna hapšenja. U jednom je "palo" pet Lozničana, članova organizovane kriminalne grupe, uhapšenih zbog sumnje da su od početka septembra 2020. do sredine marta prokrijumčarili oko 100 migranata preko Drine u susednu Bosnu i Hercegovinu uz novčanu naknadu od sto evra po osobi. U drugoj akciji Granična policija BiH je presrela čamac sa 15 ilegalnih migranata u pokušaju prelaska reke.

- Uglavnom su migranti Avganistanci i Pakistanci, mlađi muškarci, koji znaju gde idu i kome treba da se jave. U krijumčarenje je osim ljudi sa obe strane reke uključen i najmanje jedan migrant koji je duže vreme na ovom terenu, pohvatao je sve konce i važan je šraf da sve funkcioniše. Pretpostavlja se da takvi imaju dobru zaradu. Na drugu stranu kreću kad je nizak vodostaj, a da bi znali stanje na reci ne moraju biti blizu, jer svaki od njih ima mobilni telefon i preko sajtova prati situaciju. Sa lepim vremenom i padom nivoa vode postaju aktivniji, a uglavnom se prebacuju čamcima na proverenim mestima, mada nalaze i nova - priča nam sagovornik upućen u stanje na terenu.

Migranti su se u Loznici "udomili" i u praznoj zgradi između autobuske i železničke stanice gde imaju krov nad glavom, a u nju ulaze kroz prozor. U Banji Koviljači im je glavna tačka oronula zgrada železničke stanice, a muvaju se i oko tamošnjeg doma kulture. Napušteni objekti im odgovaraju i u njima se najčešće skrivaju kao i po praznim vikendicama duž Drine, a nije retkost da ih meštani vide kako na nekoj čistini klanjaju.

1 / 6 Foto: Kurir/T.Ilić

- Njihovo krijumčarenje je unosan posao. Oni koji nisu uspeli da pređu, nego su uhvaćeni i vraćeni na našu stranu, kažu da su prelazak plaćali po čoveku 100 evra. Za "sigurnu vezu" do Brčkog, odakle bi ušli u Hrvatsku, odnosno EU, treba po osobi dati od 1.500 do 2.000, a ukoliko treba prebaciti porodice cene su do čak 5.000 evra. Ima i onih koji kreću solo pokušavajući da pretrče pešački most između Malog Zvornika i Zvornika ili železnički između Srbije i BiH. Neko vreme koristili su teretne vagone krijući se u njima dok kompozicija prelazi granicu. Neki i sami krenu preko Drine, pa se zaglave u reci, a onda ih spašavaju policija i vatrogasci, bilo je i utapanja - objašnjava sagovornik.

Dok čekaju signal za prelazak migranti po Loznici idu u grupicama po trojica-četvorica, snabdevaju se u ovdašnjim trgovinama i nastoje da ne privlače pažnju. Povremeno se i potuku, kao pre neko veče kad je Pakistanac smrtno povredio Avganistanca. Iz ruku ne ispuštaju telefone, koriste taksi prevoz, dolaze autobusima i nemaju nameru da se dugo zadržavaju.

Loznica i Srbija ih ne zanimaju, to su usputne stanice do zapadne Evrope, gde ih obično neko već čeka.

(Kurir.rs/T.Ilić)