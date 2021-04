RADIJATORI OSTAJU TOPLI: Ovog proleća grejanje se neće prekidati ni narednih dana

LOZNICA - Petu godinu uzastopno u Loznici se grejna sezona neće završiti 15. aprila, do kada bi trebalo kalendarski da traje, nego će radijatori biti topli i narednih dana.

Prema informaciji iz lozničkog JKP ‘’Toplana’’ oni su i prethodnih godina zbog zahlađenja grejali i u drugoj polovini aprila, ali se ovoga puta produženje sezone razlikuje jer grejanje uopšte neće biti prekidano.

- Prethodnih sezona prekidali smo grejanje, a onda bismo zbog pogoršanja vremenskih prilika posle nekoliko dana pauze u radu sistem ponovo pokretali. To sada to neće biti slučaj. Nastavljamo grejanje, a sudeći po vremenskoj prognozi biće ga sigurno nekoliko narednih dana. Naša obaveza je da ukoliko je potrebno stanove i poslovne prostorije držimo toplima, ali najduže do trećeg maja – kažu u preduzeću koje iza sebe ima još jednu uspešnu sezonu koja je, zbog većine dana sa hladnim jutrima i večerima, protekla po sistemu ‘’kreni, stani’’ jer je zbog toga sistem po dva puta dnevno pokretan i zaustavljan.

Loznička ’’Toplana’’ ne samo što će ponovo produžiti sezonu nego ona već četiri poslednje počinje isporuku toplotne energije pre 15.oktobra, kada zvanično počinje grejanje. Tako je bilo i ove koju je počela 8. oktobra toplom probom iz koje se odmah prešlo u redovan rad. Inače, ovo je osma sezona po ceni grejanja koja važi od 2013. godine.

Kurir.rs/T.Ilić