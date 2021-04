Mirović: Srbija nije ona koja je bila u komunističkom vremenu

Pokrajnski premijerr je na svom instagram nalogu napisao da je pre sedam godina novinar britanskog časopisa Ekonomist Tim Džuda boravio je u Novom Sadu.

Na popodnevnoj kafi me je pitao - kako da se reše problemi na Balkanu? Odgovorio sam: Ili dozvolite (misleći na zapad) isti oblik organizovanja Srbije, Makedonije, BiH i Crne Gore po uzoru na EU - bez granica, carina, sa jedinstvenim zakonodavstvom u deset ključnih oblasti - jednom rečju današnji mini Šengen ++ - ili potpunu integraciju zemalja u nedovršenom procesu stvaranja država nakon raspada Jugoslavije.

Danas, na inicijativu mini Šengena, BiH i Crna Gora odgovaraju negativno, a na inicijativu za nacionalna ujedinjenja tvrde da će izazvati rat. Čini se da je to zato što ih monopoli uske elite zaslepljuju i otuda ne vide da u postojećem stanju svi zaostajemo. Doduše svi osim Srbije. Zaključak: slomiti Srbiju i nastaviti po starom. Teško će to ići. Vremena su se promenila! Nije to više Srbija iz komunističkog vremena po modelu klasne borbe protiv srpske buržoazije i njenih nacionalnih stremljenja niti je ovo vreme postkomunističkog lutanja srpske politike sa glavnom temom pljačkaške privatizacije.

Razvoj ekonomije i privrede čini svoje i postaje glavni temelj za rast svih drugih oblasti života i, posebno, za rast uticaja srpske politike u svetu. Nešto od opcija raspleta morate izabrati osim one da našu zemlju vidite slabu i razjedinjenu i tako ojačete lažne elite u ovoj zemlji i drugim zemljama koje žive u programima od pre dvadeset ili trideset godina.