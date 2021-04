SUPER DEKA (97) JEZDI GORAMA! Petar se po planini vozi kvadom, redovno sreće medvede, a ima i pouzdan RECEPT ZA DUGOVEČNOST (FOTO)

U selima podno Murtenice životni vek je dug uprkos teškim uslovima i čestim susretima sa divljim zverima.

Medvedi su redovni gosti, a to pamti i jedan od najstarijih meštana, Petar Ćirović, koji uveliko gazi desetu deceniju. Ipak, starina se ne žali, jer je sačuvao bistar um i vedar duh, a ne beži od novih tehnologija, već im se prilagođava.

- Nekad sam ja svuda išao peške ili na konju, drugačije se nije moglo po ovim našim vrletima. A sada su se pojavili ovi neki kvadovi i to može da prođe svuda, bolje nego životinje. Kad su me prvi put povezli, nije da me nije bilo strah, ali posle sam se navikao. Što bih išao peške kad mogu da me povezu ovom modernom mašinom - rekao je vitalni starac.

Skoro ceo svoj život proveo je u selu Negbina i kaže da tu lepotu i mir ne bi menjao ni za svo blago ovog sveta. Mahom su ljudi u ovom kraju dugovečni pa im ni korona virus nije mogao ništa. Ipak, za svoju duboku starost kaže da je najviše zaslužna umerenost u svakom smislu i izbegavanje konflikata.

- Samo je važno da čovek živi u miru, prvo sam sa sobom, a onda i sa drugima. To vam je onih nekoliko minuta pred spavanje kad zaspite spokojno i potpisujem da je bilo kakva sikiracija izuzetno štetna po zdrvalje. Sve ove godine pazio sam da ne radim ono što ne bih voleo drugi meni da učine i eto tako doživeh skoro čitav vek - kaže Petar.

Većih zdravstvenih problema nema, jedino ga pomalo izdaje sluh. On je taj koji u kući drži daljinski upravljač, a na njegovom repertoaru najpre se nalazi informativni program i iako se bliži 97. godini u toku je sa svim političkim zbivanjima i u zemlji i u svetu.

- Ja se sećam da je nekad na izborima bilo samo dve ili tri partije, a ovo danas kad se ode na glasanje puna ispisana dva papira. Zato i dolazi do toliko svađe - kroz osmeh zaključuje ovaj planinac.

