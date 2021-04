LOZNICU NAORUŽANA! BRANI JE 9 AUTOMATSKIH STANICA: Počela sezona protivgradne odbrane

LOZNICA - Nova sezona protivgradne zaštite počela je juče (15.4), a lozničke useve i voćnjake od prošle godine brani devet automatizovanih protivgradnih stanica. U Odeljenju za privredu gradske uprave kažu da je sve potpuno spremno da se ponovi prošla sezona kada u ovom kraju nije bilo prijave štete od gradonosnih oblaka.

Svaka od devet automatizovanih stanica može da ima devet protivgradsnih raketa, uglavnom koriste one dugog dometa, i sve su maksimalno ‘’naoružane’’.

Od prošle godine one brane Loznicu i lani su bile u akciji jedanaest dana, ukupno je bilo aktivirano 40 stanica, neke manje, neke više puta, a potrošeno je ukupno 139 raketa i sve su uspešno ispaljene. Grad Loznica je prošle sezone kupio 90 raketa, a i u ovogodišnjem lokalnom budžetu izdvojen je novac za tu namenu. Ponovo su planirana četiri miliona dinara što je dovoljno za nabavku između 90 i sto raketa čime se nastavlja višegodišnja praksa da ih u obređenom broju nabavlja lokalna samouprava. Modernizacija je učinila svoje pa sada loznički kraj brani ‘’samo’’ devet automatizovanih protivgradnih stanica, ali je njihov radijus delovanja takav da štiti celu teritoriju. Do pre dve godine Loznica je imala 24 protivgradne stanice od kojih je uglavnom svake godine aktivna bila 21, a na svakoj su od aprila do 15. oktobra bila angžovana po dva protivgradna strelca koji su ‘’pucali’’ u oblake.

Inače, protivgradna zaštita na području Loznice brani oko 61 hiljadu hektara od čega je skoro 60 odsto poljoprivredno zemljište.

Kurir.rs/T.Ilić