PRAVNI TIM UTVRDIO BROJNE ZLOUPOTREBE INVESTITORA: Ekološka katastrofa u potkopaoničkim selima FOTO

Posle mirnog skupa za odbranu Rađevice pod sloganom "Minut do 12", održanog proteklog vikenda, Pravni tim je danas obišao potez na Rađevici, gde je investitor planirao izgradnju spornog kamenoloma.

foto: Kurir/Ž.M.

Na terenu su mogli videti otkopane šahte glavnog vodovoda koji Župu snabdeva vodom iz Mitrovog Polja, kao i ogoljene vodovodne cevi. Takođe je utvrđeno da je investitor zauzeo znatno veću površinu od one za koju ima Mišljenje o lokaciji izdate od opštine Aleksandrovac i to za jednu parcelu KP 639/1 KO Grčak, dok za parcelu KP br. 638 i i 639/2 nema Mišljenje o lokaciji, što ove radove čini ništavnim i nezakonitim, konstantovao je Pravni tim.

foto: Kurir/Ž.M.

Takođe, dozvola koju je investitor dobio od Ministarstva energetike i rudarstva Srbije u potpunoj je suprotnosti sa do sada izvedenim radovima i u potpunoj suprotnosti sa Planom prostornog planiranja opštine Aleksandrovac. Pravni tim je ustanovio da su do sada izvedeni radovi devastirali prirodu i u ogromnoj meri narušili ambijentalnu celinu šume. U narednih nekoliko dana Pravni tim proslediće konačan izveštaj Odboru za odbranu Rađevice i SO Aleksandrovac plan daljih aktivnosti na sprečavanju predstojeće ekološke katastrofe, koja preti potkopaoničkim selima.

foto: Kurir/Ž.M.

Kurir.rs/Ž. M.