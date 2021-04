U VRANJE NEMA LAGANJE: Pogledajte da li je i koliko zagađen vazduh u vašem gradu

Udruženje građana "Borino i evropsko Vranje" počelo je svakodnevno da meri zagađenje vazduha na lokaciji blizu kotlarnice "Novi dom" u tom gradu i rezultate objavljuje na društvenim mrežama. Aparat za merenje postavljen je u saradnji sa Eko straža, u Ulici Jovana Jankovića Lunge, a podaci uživo mogu da se prate i na telefonu posredstvom aplikacije AirCare.

Iz ovog udruženja pojašnjavaju da merni podaci obuhvataju: EU AQI - Evropski indeks kvaliteta vazduha, koji se meri na skali od 0 do 100 i uzima u obzir sve izmerene zagađivače s jedne stanice i US AQI - Američki indeks kvaliteta vazduha - merenje na skali od 0 do 500, koja uzima u obzir očitanja zagađivača PM10 i PM2.5 s jedne stanice.

AQI s vrednošću manjom od 50 smatra se normalnim, manjom od 100 umerenim, ispod 300 nezdravim, a većim od 300 opasnim.

PM 10 su čestice manje od 10 mikrometara u prečniku i obično su prisutne u vazduhu i mogu se uvući u telo sa svakim uzdahom. U plućima, objašnjavaju u udruženju, ove čestice mogu imati fizički efekat i/ili se apsorbovati u krvi.

Čestice koje se prenose vazduhom mogu se takođe nastaniti u ustima, grlu, nos ili progutati. PM 2.5 su čestice u vazduhu koje su manje od mikrometara i veoma lako se udišu.

Ponovo čistimo svaku čošku "Borino i evropsko Vranje" će u nedelju organizovati akciju čišćenja izletišta Ćoška pod nazivom "Ponovo čistimo svaku čošku", uz pridržavanja preporučenih mera protivepidemioloških mera.

