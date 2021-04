POMOĆ POVRATNIČKIM PORODICAMA U SELU GREBNIK: Goran Rakić donirao pumpe za vodu

Pet povratničkih porodica u selu Grebnik kod Kline dobile su danas pumpe za vodu kako bi njihova domaćinstva mogla da koriste vodu iz bunara, koje imaju u dvorištima.

Pumpe im je donirao ministar za zajednice i povratak Goran Rakić, koji je tom prilikom u ovom mestu razgovarao sa još oko 20 okupljenih povratnika o problemima koje imaju i o načinima rešavanja istih.

"Došao sam ne samo da vam donesem pumpe za vodu koje ste tražili, već i da vam kažem da sam ja lično i moji saradnici svakodnevno tu za vas, da zajedno nalazimo načine da u budućnosti stvorimo povoljnije uslove za život u povratničkim mestima. Svestan sam činjenice da to nije nimalo lak posao zato i tražim od vas da u tom poslu zajedno budemo jer smo svi mi na istom zadatku. Zadatak nam je da vi koji ste ovde na svom imanju tu i ostanete i da na taj način pošaljemo jasnu poruku za one koji žele da se vrate, to što pre i učine", kazao je Rakić.

On je dodao da je pomoć danas dobilo pet porodica, ali da će se u narednom periodu raditi na realizaciji prioritetnih zahteva.

Nakon obilaska povratnika u selu Grebnik, ministar je zajedno sa zamenicom gradonačelnika Severne Mitrovice Adrijanom Hodžić obišao bošnjačke porodice u opštini Istok u selu Dobruša.

Prilikom obilaska porodica, obećao im je rekonstrukciju pet kuća kako bi imali adekvatnije uslove za život.

"Uslovi u kojima danas živite su mi bili jasan pokazatelj da moramo da vam pomognemo. Ministarstvo za zajednice i povratak će vrlo brzo pokrenuti proceduru za rekonstrisanje vaših kuća. Moja obaveza je da pomažem svim zajednicama na Kosovu i kada imam mogućnost ja to vrlo rado i činim", kazao je ministar.

Adrijana Hodžić je zahvalila ministru Rakiću i poručila se su takvim vidom pomoći porodicama pokazali da nisu same.

"Uvek ćemo biti tu da vam pomognemo", poručila je.

