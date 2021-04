KOVID SITUACIJA U RASINSKOM OKRUGU: 69 novozaraženih, najviše iz Kruševca

Zavod za javno zdravlje iz Kruševca objavio je revidirani izveštaj, prema kojem je broj preminulih lica veći za 26 u odnosu na pre pet dana.

To znači da je do sada od posledica virusa Kovid 19 ukupno umrlo 518 osoba, od kojih je 340 muškaraca i 178 žena. U poslednja 24 časa virus Kovid 19 je registrovan kod novih 69 slučajeva, a najviše novozaraženih je iz Kruševca - 34. U Trsteniku je novoinficiranih osoba deset, u Aleksandrovcu devet, u Varvarinu osam, Ćićevcu pet, a u Brusu tri osobe Od početka epidemije, u Rasinskom okrugu je do sada registrovano 20.597 kovid bolesnika, a izlečeno je 17.946.

Na Infektivnom odeljenju Opšte bolnice u Kruševcu hospitalizovana su 62 bolesnika, petoro manje u odnosu na prethodni dan. U Kovid bolnici u Parunovcu na lečenju se nalaze 193 pacijenta, od kojih je 11 priključeno na aparate za veštačku ventilaciju, a u poslednja 24 časa bitku sa koronom je izgubilo još dvoje ljudi.

Proces masovne imunizacije kod stanovništva u Rasinskom okrugu započeo je 19, januara na glavnom vakcinalnom punktu u u Kruševcu, nastavio u opštinskim domovima zdravlja, a od 9. marta i u seoskim ambulantama.

Ovoga vikenda vakcinacije će biti od 8 do 20 sati u kruševačkoj Hali sportova, a po potrebi i na drugim mestima, kao do sada.

Kurir.rs/Ž. M.