PAJA I JARE SAVREMENOG DOBA: Ovaj dvojac majstora ruši sve predrasude o razmaženoj omladini, a njihov zeleni tamić se ne gasi FOTO

Gornji Milanovac - Ako vas na putu susretne stari zeleni "tamić" u njemu se najverovatnije nalazi vredni majstorski tandem. Omladinci, koji iako tek zakoračili u dvadesete već iza sebe imaju nekoliko godina težačkog radnog staža i žuljeve na još uvek dečjim rukama.

Dva Marka su dva najbolja druga, ortaci u poslu i svetao primer mladića koji svoje tinjedzerkse dane ostavljaju iza sebe, ne libeći se nijednog posla, a često ih nazivaju Paja i Jare savremenog doba. Oni grade kuće, šoluju, betoniraju i postavljaju teške kamene ploče.

foto: RINA

- Sve to prođe kroz naše ruke i po nekoliko puta. Kamene ploče treba preneti iz rudnika na lokaciju, zatim se obrade na frezi u debljinu koju želiš i uklopiš da to bude lepo kada se izfuguje. Iako sam zavrišio za automehaničara, put me je naveo da odem u građevince, što mi je na neki način bio veći izazov. Već peta sezona kako samostalno da radim, a zanat sam naučio od starijeg majstora koji me je uveo u posao a kasnije sam dosta i sam naučio što se tiče kamena - rekao je majstor Marko Radovanović.

foto: RINA

Prvo vreme je u radne pohode išao sam, a onda mu se pre tri godine pridružio imenjak i prijatelj. Zeleni "tamić" koji je njihov zaštitni znak služi im za prevoz materijala, ali kad prekorače radno vreme, vrlo često i kao kamp kućica.

foto: RINA

- Uspeli smo da uštedimo i prošle godine ga kupili. Tako nam je obavljanje poslova mnogo olakšano, jer materijal natovarimo za 15 minuta i brzo stignemo na lokaciju. Dok nismo kupili "tamić" dosta smo se namučili oko tog transporta. Za ovoh godinu dana još uvek nas nije izdao nijednom, niti se pokvario. Gde god smo se uputili, od Beograda do Crne Gore išao je bez greške - rekao je ovaj vredni majstor.

foto: RINA

Ova dvojica mladića gde god su krenuli na put i kakav god posao radili imali su podršku roditelja i porodice. Sve što do sada imaju stekli su svojim poštenim radom i ponosni su na to.

foto: RINA

Nadaju se novim izazovima, a kad su ljudi mladi, voljni da rade i sebi obezbede sve što požele, kažu da nijedna kamena ploča nije toliko teška.

(Kurir.rs/RINA)