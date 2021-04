LOKALIZOVAN POŽAR NA ZLATIBORU: Izgorelo oko 3 hektara šume, borba sa vatrom trajala nekoliko sati

Požar koji je izbio na Zlatiboru kada su se iznad sela Trnava zapalile šuma i nisko rastinje je uspešno lokalizovan nakon višesatne borbe sa vatrenom stihojom.

- Videli smo gust dim koji se nadvio iznad kuća. Ne znamo kako je došlo do požara, ali sumnjamo da je neko palio strnjike i da je planulo. Mada to su samo naše prepostvke. Vatrogasci su upeli da ugase vatru i to je najvažnije - rekao je jedan od očevidaca.

U ovom požaru nije bilo povređenih lica, ali je pričinjena materijalna šteta, jer je izgorelo oko tri hektara šume.

